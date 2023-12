Ítalo Marenco riega veneno antes de las transmisiones de fin de año de Repretel

Ítalo Marenco es bastante cotizado para animar eventos gracias a su gran experiencia en televisión. (Instagram)

Como Ítalo Marenco es una de las fichas estelares de Repretel para sus transmisiones de fin y principio de año, el galanazo decidió irse a descansar unos días antes de que comience la gran trabajada que se dará este diciembre.

El guapo presentador de canal 6 anda en un popular hotel de playa en Puntarenas, donde está regando veneno gracias al cuerpazo que se maneja y a su abdomen de infarto que ha sido blanco de muchos piropos en redes sociales.

Ítalo se está dando la gran vida en compañía de su esposa, Cindy Villalta, e Irene, la hija de ambos; eso sí, el descansito será algo rápido ya que la figura de la televisora de La Uruca está entre los convocados a conducir el Festival de la Luz, este sábado.

El exjugador de fútbol es bien aficionado al deporte y al ejercicio y dio una probadita de lo bien que le han hecho sus horas de gimnasio y de actividad física, al posar sin camisa y con bañador en una foto que suma muchos “me gusta” y comentarios en Instagram.

“Recargando, sanando. Lo mejor siempre está por venir. Dios bendiga sus familias, sus hogares. Un abrazo grande”, fue el mensaje que escribió Marenco en Instagram, al pie de la piropeada imagen.

Entre quienes comentaron la publicación del popular y querido presentador hay algunos famositicos como el modelo y empresario Carlos Villanueva.

“Cuando yo sea grande quiero estar así de sólido”, le dijo el campeón de fitness al presentador de Giros.

“Qué ganas de que me dé la bendición, la bendición, la bendición (así dice La Trafiquina, amiga de Marenco)”, bromeó el imitador e influencer Darío Durán, más conocido como El Dari, tras ver la sensual fotografía de Ítalo.

Una seguidora del galán le hizo varios elogios. “Tras de sádico, torturador; eso no es justo. Diviértase bastante y disfrute con su linda familia y no esté mucho solo ahí porque puede venir una doña y llevárselo (¡Ay no, perdón!, era una ola y llevárselo), fue otro simpático comentario que provocó la publicación.

Además del Festival de la Luz, Marenco estará en el Tope Nacional (el 26 de diciembre) y en las transmisiones de Toros del 6, del 25 de diciembre al 3 de enero desde Palmares; por eso es que el descanso que se está dando Ítalo es más que merecido.

