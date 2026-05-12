Ítalo Marenco tuvo emotivo gesto con Sandra Carvajal, vestuarista de Teletica, tras la pérdida de su mascota

El dolor por la pérdida de Gianni sigue muy presente en la vida de Sandra Carvajal, reconocida vestuarista de Teletica y pareja del locutor Jorge Madrigal.

Sin embargo, en medio de los días más difíciles tras la tragedia que vivió con su mascota, ella recibió un gesto inesperado que le sacó las lágrimas, pero esta vez de emoción.

Sandra Carvajal es la que se encarga de que los presentadores de Teletica salgan siempre bien elegantes. (Sandra Carvajal /Sandra Carvajal)

El presentador Ítalo Marenco decidió sorprender a Sandrita con un detalle muy especial para tratar de darle un poco de consuelo luego de la dolorosa muerte de su perrito, quien falleció tras ser atacado por un pitbull durante un paseo que estaban dando en San Pablo de Heredia.

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El emotivo momento ocurrió el domingo, minutos antes del inicio del programa Batalla de Karaoke. Ítalo llegó al área de vestuario para cambiarse y, fiel a su estilo bromista, primero comenzó vacilando a Sandra, diciéndole que el pantalón que debía usar para el programa no le quedaba.

Después de hacerla reír un poco y pedirle un abrazo, el presentador sacó la verdadera sorpresa: un muñeco Funko Pop personalizado inspirado en ella y en Gianni.

Ítalo Marenco sorprendió a Sandra Carvajal en medio de su dolor

La figura fue diseñada especialmente para Sandra y mostraba a su querido chihuahua convertido en un angelito, un detalle que inmediatamente la conmovió.

“Con todo el amor del mundo, aquí la queremos mucho”, le dijo Marenco mientras le entregaba el regalo, demostrando el cariño y apoyo que siente por su compañera.

Sandra no pudo ocultar la emoción al recibir el muñeco, especialmente porque el recuerdo de Gianni sigue muy fresco en su corazón. La vestuarista había contado días atrás lo devastador que fue perder a su mascota de una forma tan violenta y repentina.

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Ítalo Marenco sorprendió a Sandra Carvajal, vestuarista de Teletica, en medio de su dolor. (redes/Instagram)

Ítalo también compartió el video del momento en sus redes sociales, donde acompañó las imágenes con un mensaje lleno de empatía y solidaridad.

“Mucha fuerza, Sandrita. Yo sé que muchos y muchas de ustedes pasaron por momentos muy difíciles, pero siempre podemos alegrar un corazón. Siempre hay un ángel que te cuida”, escribió el presentador.

Carvajal denunció su caso ante el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), pues al parecer, no es la primera vez que el pitbull ataca a alguien y los dueños de la casa no han hecho nada por asegurarse de que no vuelva a pasar, aunque sea colocando cedazo en el portón para que el perro no se salga de nuevo.