Iván Bolaños despierta rumores de reconciliación con Milena Rojas

Los cantantes Iván Bolaños y Milena Rojas habían confirmado en octubre que estaban a punto del divorcio.

Dicen que solo los ríos no se devuelven y, en temas del amor, este dicho es más que verídico. Si no que lo diga el cantante nacional Iván Bolaños, mejor conocido como El Duende, quien parece haberle dado una nueva oportunidad al corazón.

El exintegrante de reconocidas orquestas como La Solución y Brillanticos nos había confirmado en octubre del 2025 que su relación con la también cantante Milena Rojas había llegado a su final, apenas dos años después de haber contraído matrimonio por lo civil.

En aquel momento, Bolaños no ocultó el dolor de la ruptura, pero tampoco cerró la puerta a una reconciliación.

“Ahorita no quiero hablar de eso, disculpa. ¿Qué puedo decir? Que es una mujer maravillosa, hermosa, me encanta. La amo”, nos dijo en una entrevista concedida hace cuatro meses, dejando entrever que sus sentimientos seguían intactos.

Vuelta atrás

Pues bien, este martes, El Duende encendió nuevamente las alarmas del romance al compartir una publicación que muchos interpretan como la confirmación de que el amor volvió a tocar su puerta.

“Aquí seguimos con el amor intacto y más. Juntos aprendemos que cuando el amor es verdadero sobrepasa todo obstáculo. Hoy celebramos, hermosa, feliz aniversario. Te amo con todo y más”, escribió el artista junto a una fotografía en la que aparece sonriente al lado de Rojas.

Los cantantes Iván Bolaños y Milena Rojas habrían regresado, según esta publicación de "El duende". (redes/Facebook)

Este 17 de febrero es una fecha especial para la pareja, pues estarían celebrando tres años desde que se juraron amor eterno en una ceremonia íntima realizada en el 2023.

Cabe recordar que el romance entre ambos nació en el mundo de la música. Aunque se conocían desde hacía más de 20 años y habían compartido escenarios en varias ocasiones, no fue sino hasta el 2021 que la amistad dio paso al amor.

¿Ya no se divorcian?

Tras la separación, Rojas —quien forma parte del grupo Tekila Band— reconoció que atravesaba un proceso doloroso y que prefería guardar silencio sobre los motivos que los llevaron a tomar caminos separados, aunque confirmó que el divorcio ya estaba en trámite.

Este medio intentó conversar nuevamente con ambos artistas para conocer más detalles sobre esta aparente reconciliación; sin embargo, ninguno quiso referirse al tema.

Por ahora, las palabras de amor publicadas por El Duende parecen hablar por sí solas y confirman que, en cuestiones del corazón, a veces sí hay caminos de regreso.