Iván “El Duende” Bolaños y Milena Rojas se separan: así terminó su historia de amor

El amor entre el cantante nacional Iván Bolaños, mejor conocido como “El Duende”, y su esposa, la también artista Milena Rojas, llegó a su final.

La pareja de músicos, que había unido sus vidas el 17 de febrero de 2023 en una ceremonia muy íntima, decidió separarse hace un mes y, según confirmó Rojas a La Teja, el divorcio ya está en proceso.

“Sí, es correcto, solo que por el momento no me voy a referir al tema, por recomendación de mi abogado”, dijo cuando le consultamos sobre su separación.

En febrero de 2023 los cantantes Iván Bolaños y Milena Rojas se casaron de manera civil prometiéndose amor eterno.

La cantante del grupo Tekila Band además reconoció que ha sido un proceso “doloroso” y que por eso, prefiere guardar silencio sobre los motivos que los llevó a tomar tal decisión.

“Es muy doloroso, pero igual hay que seguir adelante”, dijo, dejando claro que está tratando de sobrellevar este difícil capítulo de su vida con la cabeza en alto.

“La amo”, dice El Duende

Por su parte, El Duende también confirmó la ruptura, pero al igual que ella prefirió no entrar en detalles sobre su ruptura amorosa, pero sí reconoció que la sigue amando.

“Ahorita no quiero hablar de eso, disculpa. Qué puedo decir, que es una mujer maravillosa, hermosa, me encanta. La amo”, expresó el exintegrante de agrupaciones como La Solución, Explosión y Los Brillanticos.

Iván Bolaños, conocido como "El Duende", aseguró que perdió a una "gran mujer" y que aún la ama. (Redes/Facebook)

El también empleado de la Municipalidad de Goicoechea sigue enfocado en su carrera artística como solista y “a la batalla”, como dice cuando está en tarima, para seguir adelante con su vida.

Una historia que nació entre canciones

El amor entre ambos cantantes nació en medio de acordes, micrófonos y escenarios. Aunque tenían más de 20 años de conocerse por medio de la música y habían compartido tarima en más de una ocasión, no fue sino hasta el 2021 que se vieron con ojos de amor.

Desde ese momento, la conexión fue inmediata. En cuestión de meses decidieron vivir juntos, y cuatro meses después de iniciar su noviazgo ya compartían hogar.

Es una mujer maravillosa, hermosa, me encanta. La amo”. — Iván Bolaños, cantante

Fue Milena, según contó él en una entrevista anterior, quien lo motivó a buscar estabilidad laboral y a entrar a trabajar en la municipalidad y ahora se dedica a la limpieza de vías.

La cantante Milena Rojas mencionó que el proceso de separación ha sido "muy doloroso". (Redes/Facebook)

En diciembre del 2021, El Duende le pidió matrimonio a su compañera sentimental, y poco más de un año después, el 17 de febrero de 2023, sellaron su amor en una boda civil muy privada, de la cual nos compartieron algunas fotos en aquella ocasión.

Un matrimonio sencillo y lleno de amor

La pareja se casó en las instalaciones del Sindicato del Poder Judicial, donde trabaja Milena durante el día. No hubo grandes fiestas, ni invitados famosos, solo los dos hijos de la novia y los padrinos del enlace, el baterista de Tekila Band, Francisco Yurinda, y su esposa Daniela.

“Decidimos que fuera un viernes para hacerlo justo al salir del trabajo y porque Iván también podía. Sí, estuvo muy bonito y muy privado, y ya después nos fuimos a comer con los padrinos”, contó Milena en su momento, feliz y emocionada por haber formalizado su relación con el cantante.

La pareja nos había compartido algunas imágenes de su boda de lo feliz que estaban de su unión civil.

Ese fin de semana los recién casados se escaparon a Jacó, donde disfrutaron del sol, el mar y la ilusión de haber dado el gran paso.

En aquel entonces, El Duende se mostraba completamente enamorado y convencido de que casarse era una manera de recibir la bendición de Dios.

“Aunque ya tenemos rato viviendo juntos, creo que el hecho de casarse adquiere más bendición. Cada quien hace lo que quiere, pero nosotros decidimos así porque creemos que lo mejor es formar un hogar con todas las de ley”, dijo con orgullo.

Un final inesperado

Hoy, poco más de un año después de aquella boda que parecía salida de un cuento romántico, la historia tomó un rumbo distinto.

Ambos han preferido guardar silencio sobre las razones que los llevaron a tomar caminos separados, pero sus declaraciones dejan claro que, a pesar del dolor, el respeto y el cariño entre ellos siguen presentes.

Iván Bolaños sigue trabajando en la Municipalidad de Goicoechea en las mañanas y en las noche se dedica a cantar como solista. (Redes/Facebook)

Aunque el divorcio es casi un hecho y aún está en trámite, tanto Iván como Milena coinciden en que lo importante ahora es seguir adelante, sanar y enfocarse en el futuro.

Cabe recordar que el año pasado, El Duende sobrevivió a un aparatoso accidente que sufrió la madrugada del lunes 1 de abril en el sector de Guadalupe, en San José, cuando volvía de hacer una de sus presentaciones.

El artista perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un poste del tendido eléctrico. El impacto fue tan fuerte que a su carro le dieron pérdida total.

“Venía de un chivo y me derrapó el carro ahí por el Walmart y no pude controlarlo y pegué contra el poste, no pude enderezar la dirección, me derrapó el carro”, nos dijo días después del accidente.

En aquel momento, su todavía esposa Milena Rojas fue la que se encargó de chinearlo para que pudiera recuperarse más rápido tras su salida del hospital.