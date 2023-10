Ivonne Cerdas: “El modelaje para mí fue una oportunidad para que yo pudiera estudiar”

La guapa exmiss Costa Rica 2020, Ivonne Cerdas, hizo unas fuertes confesiones sobre el modelaje.

Ivonne Cerdas fue MissCostaRica 2020. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

La guapa pelinegra se puso a jugar con sus seguidores la dinámicas de las preguntas de Instagram y una seguidora en vez de preguntarle algo, le hizo un comentario que decía: “Quiero empezar de nuevo en el modelaje, pero mi familia no está de acuerdo, dicen que destruye mi carrera y arruina mi reputación”.

Por lo que Cerdas la aconsejó y le dijo: “Hay trabajos que te pueden arruinar la reputación, de eso no tengo duda, porque en el modelaje se encuentra de todo, hay gente buena y gente mala, y es por un rato. Yo no estoy de acuerdo que las chicas descuiden sus estudios, lo primordial es la educación, estudiar y sacar una carrera, porque la belleza se va. Para mí el modelaje fue una oportunidad para que pudiera estudiar ingeniería en sistemas, porque mis papás no podían pagarla, a pesar de que yo estaba en una universidad pública, hay que cancelar matrícula, laboratorios y demás, entonces sí fue una oportunidad excelente para ayudarme y salir adelante”.

Sin duda, la exreina de belleza es un ejemplo para muchas chicas que se quieren abrir paso en el mundo del modelaje, siempre aconsejando que hay que priorizar los estudios, antes de iniciar una carrera como modelo.