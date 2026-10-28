Jafet Jerez se identifica con Laura Ortega tras conocer la difícil situación que enfrenta con Fernán Faerron

Laura Ortega y Fernan Faerron se fueron con su hija Eli a vivir a Panamá. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

La difícil situación económica que atraviesan Laura Ortega y su esposo, el futbolista Fernán Faerron, tocó el corazón de Jafet Jerez, cantante y emprendedora, quien se identificó con la realidad que la expresentadora compartió públicamente.

Aunque no conoce personalmente a la pareja y, confesó que no sigue mucho el fútbol, Jafet aseguró que entiende lo que están viviendo, pues también ha enfrentado momentos complicados mientras luchaba por mantener a flote su negocio, Las Pupusas de Jafet.

Ortega contó que se mudó a Panamá con su hija y Faerron, quien actualmente está sin equipo, y que ahora ella tendrá que trabajar para sacar adelante a la familia.

Laura Ortega contó por qué se fueron a Panamá

“Probablemente este año ha sido el más difícil que nos ha tocado experimentar como familia, llevamos meses con mucha incertidumbre, inestabilidad, esperando una respuesta. Viendo puertas que se abren y que de la nada se cierran, hasta que llegó un punto donde ya no podíamos esperar más y mientras esperábamos, la vida continúa y las responsabilidades también y ya como papás nuestra prioridad es el bienestar y el futuro de Eli”, expresó Ortega en su video.

La noticia hizo que Jerez recordara sus propias luchas y se sintiera identificada con la situación.

“Como persona que también ha visto muy de cerca lo que es luchar por un sueño y trabajar, y trabajar, y trabajar, y no ver los frutos de ese esfuerzo. Es muy frustrante y es muy solitario”, expresó.

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Jafet Jerez confesó que ella ni lo pensó cuando se mostró vulnerable ante su comunidad tras confesar que estaba en quiebra. (redes/Facebook)

La cantante salvadoreña también destacó que empezar de nuevo lejos del país de origen puede hacer que las dificultades se sientan todavía más fuertes, pues ella conoce de cerca lo que significa ser migrante.

“De por sí ya es un camino muy duro. Aunque uno tenga familia y aunque uno tenga amigos, ser migrante duele, pero duele horrible. Y pasar de cien a cero es otro dolor horrible”, manifestó.

Aplaude que lo cuente

Más allá de los problemas económicos, Jerez aplaudió que Laura se mostrara vulnerable y hablara abiertamente de su realidad, pues considera que el temor a las críticas muchas veces impide que las personas pidan ayuda.

“Antes nos enseñaban que no había que dejar que la gente nos viera sangrar porque hacían leña del árbol caído. Y ese temor es el que nos frena muchas veces a pedir ayuda, a contar cómo me siento”, reflexionó.

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Laura Ortega y Fernan Faerron tuvieron que vender su casa por los problemas económicos que enfrentan. (TikTok/TikTok)

Ella explicó que muchas personas minimizan sus propios problemas para no exponerse ante los demás.

“Uno no quiere escucharse que se está quejando, uno no quiere ser malagradecido, uno sabe que hay alguien que siempre va a estar peor. Entonces, uno minimiza el sufrimiento personal y por eso da tanto temor salir y decirlo: ‘No me siento bien, no estoy bien’”, comentó.

Le desea lo mejor en Panamá

Jerez reconoció que hablar de los problemas no significa que estos vayan a desaparecer, pero recibir cariño y solidaridad puede renovar las fuerzas para seguir adelante.

“Y cuando uno recibe esa ola de amor, como que le renuevan las fuerzas, aunque tal vez no todo se arregla del todo, pero renuevan las fuerzas”.

Fernán Faerron y Laura Ortega hicieron maletas y se fueron a vivir a Panamá donde vive el papá de ella y tiene su empresa. Foto: Instagram Laura Ortega. (Foto: Instagram Laura Ortega. /Foto: Instagram Laura Ortega.)

“Le mando de corazón, aunque no la conozco, espero que ella encuentre en Panamá, si se van a quedar ahí, espero que ella encuentre lo que yo encontré en Costa Rica. Es un país lleno de amor y de bondad, y que Dios le abra puertas”, expresó.

Finalmente, Jafet reconoció que la historia de la pareja la toca especialmente por sus propias vivencias como mujer soñadora y migrante.