Jair Cruz llevó flores a sus exparejas para agradecerles por ser las madres de sus seis hijos

El locutor Jair Cruz es el orgulloso papá de 6 hijos con los que tiene una linda relación aunque no viva con ellos. Cortesía.

El locutor Jair Cruz decidió sorprender a las mamás de sus seis hijos en este Día de la Madre y les llevó un ramote de flores a cada una.

Además, las presentó en su cuenta de Instagram y por medio de un video les agradeció y mencionó lo que a, su parecer, heredó cada uno de sus retoños de ellas.

Jair es papá de María Angélica, Valeria, Fabiana, Camila (hijastra), Jahir e Isabella, los cuales tuvo con cuatro exparejas.

En el video solo salen tres de ellas, pues la mamá de la mayor (María) no estaba cerca para poder grabarla, pero igual le envió su presente en este día tan especial.

Muchos de sus seguidores se sorprendieron al ver el lindo gesto que tuvo con ellas y por eso nos dimos a la tarea de preguntarle cómo hace para llevarse tan bien con sus ex, como se evidencia en el reel.

Jair Cruz contó que la relación con sus expareja siempre ha sido muy buena.

“Creo la base de la relación con mis hijos ha sido la buena relación que he tenido con las mamás. Creo que eso es el inicio de todo, verdad, el inicio de que, aunque no estuviéramos juntos como pareja, diay pues tuviéramos esa responsabilidad de ser papás ante todo. Y también eso lleva un poquito de responsabilidad de ambas partes, de ellas como mamás y yo como papá, y creo que hoy en día aunque un papá no esté presente, creo que si quiere serlo realmente, las palabras sobran en ese sentido y lo puede hacer y siento que la mamá también valora mucho eso.

“Yo con mis hijos comparto desde muy niños a pesar de que han sido de relaciones diferentes, en situaciones diferentes, pues la coinsigna de que hay hijos de por medio ha sido lo principal”, dijo.

Ellas son las mamás de los hijos de Jair Cruz

El animador no negó que en algún momento hubo discusiones o enojos con algunas de ellas, pero rescata que siempre lograron resolver sus diferencias lejos de la vista de sus hijos.

“Yo les agradezco a cada una porque han hecho buenos hijos, mi hija Valeria tiene una relación superlinda; Fabiana estudia y trabaja; Jair e Isabella son chiquillos buenos, normales; todo superbién con Camila y María que ahora vive en unión libre. Uno los ve y dice: ‘Pucha de alguna forma ellas han hecho un gran trabajo como mamás también’, porque al final ellos son lo que escucharon y vieron de niños”, agregó.

Jair Cruz les llevó flores a las mamás de sus hijos a su trabajo, como sorpresa para este Día de la madre.

Día muy duro

De hecho, la relación con su última esposa es tan abierta y tranquila que este 15 de agosto la pasará en la casa de ella compartiendo una comida con sus exsuegros y demás familiares.

Este, además, será su primer año sin su mamita, doña Rogelia Cruz, quien falleció el pasado 13 de abril, por eso sus hijos tampoco quieren que la pase tan solo en un día tan especial.

La mamá de Jair Cruz falleció en abril de este año, por ende será su primer Día de la Madre sin ella. Foto: Tomada de Instagram

“Para nadie es fácil una situación como estas (pasar sin su mamá); sin embargo, ayer que fui al cementario porque cumplía meses y dije: ‘Yo sé que ella está bien’, le doy gracias a Dios porque la pude disfrutar, porque me pude preparar para su partida y le pedí a Dios que la hiciera descansar porque sabía que estaba sufriendo, eso dice la parte humana de uno, pero la parte sentimental es la que dice: ‘La extraño, me hace falta y quisiera que estuviera aquí'”, mencionó.

Jair contó que su mamita descansa en el cementerio que está ubicado a 150 metros de su casa, en Moravia, y que todos los días pasa por ahí y le agradece por todo lo que hizo por él y su familia.

“A cada rato que paso, y de hecho mis hijos ya tienen esa costumbre también, yo paso y es: ‘¿Cómo está, ma?, ¡Buenos días!’ o ‘Gracias ma por acompañarme hoy, todo me salió bien’, y ellos pasan y es: ‘Abuela, ¿cómo está?’, porque sigue siendo vecina, está aquí donde nosotros hemos vivido toda la vida y eso ayuda mucho a que uno pueda de alguna manera vivir con esto”, dijo Cruz.