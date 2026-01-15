Jalé Berahimi incursiona en inesperado negocio al lado de reconocida actriz venezolana

Jalé Berahimi incursionó en un inesperado negocio al lado de una de las actrices venezolanas más reconocidas en todo el mundo, la también presentadora y modelo Gaby Espino.

La expresentadora de Repretel se convirtió en embajadora y vendedora de una reconocida marca de productos de belleza, la cual permite a las mujeres generar ingresos a través de la venta directa o de marketing multinivel.

Jalé Berahimi sorprendió con el negocio en el que se metió. Fotografía: Instagram Jalé Berahimi. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Ericka Morera evidencia cómo está su relación con Jalé Berahimi tras bronca por logo de salón de belleza

Parte de un equipo internacional de beauty influencers

Espino es una de las principales embajadoras a nivel mundial de la marca y Jalé forma parte del grupo de “beauty influencers” que trabaja en el equipo de la sudamericana, promoviendo el producto en diferentes países.

Berahimi incursionó en este negocio a mediados del 2025 y este miércoles Gaby Espino se reunió con su equipo de trabajo en Madrid, España, para celebrar resultados y afinar detalles de los proyectos que vienen. En ese encuentro también participó la tica.

Jalé Berahimi trabaja al lado de reconocida actriz venezolana

LEA MÁS: Jalé Berahimi celebra tres años desde que su vida dio un giro radical

Encuentro en Madrid y mensaje de empoderamiento

“La tarde estuvo espectacular. ¡Qué experiencia poder tomarnos estas fotos y empoderarnos de mujeres espectaculares”, confesó Jalé Berahimi en sus redes sociales.

En un posteo de Instagram, la expresentadora destacó la gran etapa que atraviesa y presumió una fotografía junto a la actriz, quien ha participado en telenovelas como “Señora acero”, “Más sabe el diablo” y “El rostro de Analía”.

“Viviendo mi mejor momento… Creciendo, aprendiendo, facturando y vos, ¿qué estás esperando para iniciar? Gaby Espino, gracias por embarcarme”, afirmó la expresentadora de Repretel.

Jalé Berahimi hasta protagonizó una sesión de fotos al lado de Gaby Espino. Fotografía: Instagram Jalé Berahimi. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Jalé Berahimi y su esposo le dieron millonario regalo a su mamá, vea qué lujoso

Una relación que va más allá del trabajo

Además, Berahimi compartió fotos y videos donde se le ve disfrutando muy de cerca con Espino, presumiendo la relación de amistad que mantienen y la cercanía que han construido gracias a este nuevo proyecto profesional.