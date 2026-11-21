Janeth García dejó ver este sábado que ya recuperó totalmente las curvas y el cuerpazo que siempre tuvo antes de quedar embarazada y ser mamá.
La periodista le dio la bienvenida a Elena, su primera hija, el 11 de diciembre del 2025, y a pocos días del primer añito de la pequeña, la feliz mamá está más bella que nunca.
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García se fue este fin de semana para la playa con su pareja y su hija y desde allá presumió su silueta.
Fuera de la televisión
Ella se mostró en un traje de baño de dos piezas y con su particular y encantadora sonrisa desde el paraíso, según dijo del lugar al que fueron.
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La exparticipante de Mira quién baila actualmente no trabaja en televisión; sin embargo, en ocasiones se le ve presentando programas de canal 7 como invitada.
Elena nació por cesárea, por lo que la recuperación post parto de Jeaneth requirió todo un proceso del que ahora solo tiene recuerdos.