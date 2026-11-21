Janeth García dejó ver este sábado que ya recuperó totalmente las curvas y el cuerpazo que siempre tuvo antes de quedar embarazada y ser mamá.

La periodista le dio la bienvenida a Elena, su primera hija, el 11 de diciembre del 2025, y a pocos días del primer añito de la pequeña, la feliz mamá está más bella que nunca.

Janeth García es mamita desde hace casi un año. (Instagram/Instagram)

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García se fue este fin de semana para la playa con su pareja y su hija y desde allá presumió su silueta.

Fuera de la televisión

Ella se mostró en un traje de baño de dos piezas y con su particular y encantadora sonrisa desde el paraíso, según dijo del lugar al que fueron.

Janeth García presumió su cuerpazo a casi un año de ser mamá. (Instagram/Instagram)

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La exparticipante de Mira quién baila actualmente no trabaja en televisión; sin embargo, en ocasiones se le ve presentando programas de canal 7 como invitada.

Elena nació por cesárea, por lo que la recuperación post parto de Jeaneth requirió todo un proceso del que ahora solo tiene recuerdos.