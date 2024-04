Janeth García recordó con cariño su paso por el programa Intrusos de la farándula

Janeth García es bastante conocida en el medio por los años que lleva en televisión. (Instagram)

Con gran cariño, Janeth García recordó su paso por el desaparecido programa Intrusos de la farándula, de Repretel, que marcó los inicios de la periodista en la televisión nacional.

Una foto de hace aproximadamente 10 años llenó de nostalgia a la guapa presentadora de televisión. La imagen la compartió en redes y, tras reconocer que representa un lindísimo recuerdo, contó a La Teja el tras bambalinas de la fotografía.

LEA MÁS: Concierto de Karol G: Vimos a conocida presentadora de la mano de un misterioso galán

“En esta foto recuerdo mis inicios en la televisión, cuando me tocaba presentar en el programa Intrusos, por lo general era periodista de calle, pero cuando faltaba algún presentador del elenco oficial, me daban la oportunidad de presentar y, la verdad, me gustaba mucho hacerlo”, dijo la simpática periodista y productora audiovisual a este medio.

Jeaneth García en los años que trabajó como periodista de Instrusos de la farándula. (Cortesía)

Janeth aseguró que, en aquellos tiempos, la experiencia de presentar un programa era lindísima y significaba mucho para ella. En el recuerdo que trajo al presente, ella sale con Edgardo Camacho, periodista farandulero a quien considera un amigo y al que le tiene muchísimo cariño.

“Justo antes de que iniciara el programa nos tomamos esa foto que, sin duda, es hoy un lindo recuerdo de mis inicios (en la TV)”, continuó García, de 35 años.

Janeth era una de las periodistas estrellas del programa que Repretel sacó del aire el 30 de setiembre del 2019, poquitos meses después de que ella decidiera renunciar a su trabajo y “desaparecer” por un tiempito del medio.

Tras su paso por Repretel, Janeth llegó a Multimedios canal 8, al programa farandulero La Roncha y fue fichada por el entonces nuevo canal como periodista y presentadora.

LEA MÁS: Periodista Janeth García celebró su cumpleaños en la playa y presumiendo algo que muchos desearían

De Multimedios salió en mayo del 2023 para desarrollar sus propios proyectos, pero nunca se ha negado a regresar a la televisión.

Es más, a sus seguidores les ha dicho que se “vienen cositas”, aludiendo a la gran posibilidad de que pronto nos sorprenda con la noticia de que vuelve a la pequeña pantalla, una pasión que tiene desde, prácticamente, toda su vida.

Janeth García salió de Multimedios hace casi un año.

Aunque su belleza y blanca sonrisa todavía no aparecen en la televisión, Janeth sigue cautivando con esos atributos en sus redes sociales, donde le está poniendo bonito a su faceta como influencer, gracias a las miles de personas que la siguen.

LEA MÁS: Periodista Janeth García por fin habló de su vida privada tras último broncón