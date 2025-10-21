Janeth García reveló para qué fecha está el nacimiento de su bebé

Janeth García, exparticipante de Mira quién baila, tiene siete meses de embarazo aunque casi no se note. (redes/Instagram)

Janeth García, exparticipante de Mira quién baila (MQB), está contando los días para tener a su bebé en brazos.

La periodista reveló que su hija, a la que bautizará con el nombre de Elena, está pronta a nacer.

Regalo de Navidad

Según los cálculos médicos, la bebé estaría para nacer el propio 24 de diciembre; es decir, será su mejor regalo esta Navidad.

Además, contó que su baby shower será en los próximos días, por lo que anda muy ilusionada preparando los últimos detalles para la bienvenida de su primera bebé.

Janeth, quien tiene siete meses de embarazo, viene llegando de México donde andaba de vacaciones con su novio Ricardo Quesada, como parte de una tendencia que hay en redes sociales llamada ‘babymoon’ en el que las parejas viajan antes de que nazca su bebé.