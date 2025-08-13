Jason Momoa, actor de Aquaman, estuvo a punto de morir, es de terror lo que le pasó

Jason Momoa, actor de Aquaman, estuvo a punto de morir y así lo contó.

Jason Momoa, el actor que da vida a Aquaman, compartió una experiencia que vivió al estar al borde de la muerte.

En un nuevo episodio del pódcast Smartless, el actor reveló detalles de un accidente de surf que sufrió hace 18 años, cuando tenía 28, según publicó la revista Hola.com.

Momoa se había unido a leyendas del surf como Dave Kalama, Joe Flanigan y Laird Hamilton para una jornada de surf de remo, con un recorrido de entre 13 y 14 millas.

El lugar elegido fue Maui, en Hawai conocido por sus olas gigantes. Durante la travesía, cuando ya estaban a mitad de camino, el actor perdió su tabla de surf y quedó atrapado en una zona peligrosa, fuera del alcance visual de sus compañeros.

“Bastantes olas me dieron en la cabeza... Ni siquiera me di cuenta de que estaba en el arrecife exterior”, confesó Jason.

La situación lo puso en aprietos y lo llevó a entrar en un estado de desesperación.

El actor por poco pierde la vida.

“Sin su tabla de surf, a una milla lejos de la orilla, con las olas golpeándolo fuertemente, Momoa empezó a sentir que sus fuerzas se empezaban a agotar.

“Sus pensamientos en esos momentos de angustia fueron hacia su hija Lola, quien en ese entonces tenía tan solo tres meses de nacida”, informó Hola.com sobre lo que contó el actor.

Según el mismo medio, Momoa sentía que sus brazos ya no respondían y estuvo a punto de rendirse, hasta que su pie tocó una roca.

“Ese único roce de su pie contra la roca sólida del arrecife se convirtió en su salvavidas. Momoa recuerda haber hundido los pies en el coral, logrando el equilibrio justo para mantener los labios a flote entre las olas. ‘Fue como una segunda oportunidad’, dijo”, agregó el medio.

Hamilton, uno de los surfistas que lo acompañaban, se apresuró a ayudarlo en cuanto notó que no regresaba, y aunque no fue fácil, fue imprescindible para que pudiera salir del agua.

Esta experiencia marcó un antes y un después en la vida del actor, al punto que decidió dejar de fumar.