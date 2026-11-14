Javier Acuña revela el accidente que sufrió en Mira quién baila y que lo tiene en ascuas

Javier Acuña soltó en las últimas horas una noticia que no lo tiene muy feliz: sufrió un accidente en Mira quién baila (MQB) el jueves y la situación lo tiene en ascuas.

El bailarín compite en el reality de baile de Teletica con la empresaria Karla Quesada y, precisamente, fue cuando intentaba una alzada para la presentación de este domingo cuando sufrió la situación.

Javier Acuña baila con Karla Quesada en Mira quién baila. (Teletica Formatos /Teletica Formatos)

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Acuña contó el viernes lo que vivió el día antes y que lo obligó a someterse a una resonancia magnética cuyos resultados determinarán qué podrá y qué no podrá hacer este domingo en la pista del show televisivo.

“Sí la he pasado un poco mal”

“Tuve un accidente en el hombro: caí encima de mi hombro derecho, no sé si pueden ver pero en comparación con el hombro izquierdo, este está superinflamado.

“Caí sobre mi hombro practicando un truquito con Karla, todavía no tengo los resultados, pero los estoy esperando ansioso porque la verdad es que sí la he pasado un poco mal”, afirmó Javier.

Hasta el momento no ha ofrecido una actualización de su caso y según dijo, el nivel de complejidad de sus dos bailes de este domingo, dependerá de lo que le digan los médicos. Una de las posibilidades es que el pelirrojo no pueda realizar ninguna alzada este fin de semana.

Esto le pasó a Javier Acuña en Mira quién baila

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“Paso para pedirles buena vibra para que ojalá no pase a más y pueda continuar con todas las labores. Para nadie es un secreto que vivir del cuerpo tiene lo suyo y aquí estoy, paciente pero ansioso”, reconoció.

Mucho trabajo en Teletica

Javier está lleno de trabajo con canal 7 ya que en medio de Mira quién baila asumió la preparación de las bailarinas de El Chinamo 2026.