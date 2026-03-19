Bailarín Javier Acuña da salto inesperado en Teletica: “Es un reto nuevo”

El bailarín Javier Acuña continúa ganando terreno como figura de Teletica, gracias a su fichaje en diferentes programas de canal 7 que no solo tienen que ver con baile.

Al pelirrojo le conocimos todo su sabor y talento en formatos como Dancing with the Stars Costa Rica y Mira quién baila Costa Rica, pero también ha destacado en otros proyectos de la televisora.

El bailarín Javier Acuña dará en las próximas semanas un salto inesperado en Teletica. Fotografía: Instagram Javier Acuña. (Instagram/Instagram)

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De bailarín a figura integral del canal

Javi ha ocupado puestos de coreógrafo en grandes producciones del canal como Nace una estrella, le dio clases de baile a las aspirantes de Miss Costa Rica cuando Teletica organizaba el certamen, fue “extra” en presentaciones de Tu cara me suena, y el año pasado hasta tuvo una breve participación en El Chinamo, en uno de los segmentos estrella de la producción.

Pero en este 2026, al talentoso bailarín se le presenta un nuevo e inesperado reto en el canal y que pondrá a prueba sus habilidades más allá del baile: el de animador.

Nuevo reto en “Batalla de karaoke”

Acuña fue fichado por canal 7 para integrar el elenco de animadores del nuevo programa que estrenará la televisora el próximo sábado 11 de abril: Batalla de karaoke.

En este formato, Javier desempeñará un rol nunca antes experimentado y, aunque la propuesta fue desafiante para él, espera que los dotes que lo hicieron popular y muy querido por el público del 7 funcionen en esta nueva etapa.

Teletica confirmó que Javier, junto a los animadores Frank Avendaño y Kemwell Solís, serán los encargados de mantener al tope la energía del público que irá a cada gala del programa dedicado a cantantes aficionados.

“Su misión es mantener la energía del público en su máximo nivel en todo momento, liderando coros, generando momentos memorables y haciendo uso creativo de los elementos para garantizar una experiencia única e inolvidable”, explicó Teletica sobre el rol que desempeñarán.

Javier Acuña es muy conocido gracias a su participación como bailarín en programas de canal 7. En la foto junto a Ericka Morera, en Mira quién baila 2025. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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“Es un reto nuevo para mí”

La Teja conversó con Javier sobre la nueva etapa que se le avecina en el canal que ya lo adoptó como una de sus principales figuras.

“Me siento, primero, muy agradecido con el canal, porque siempre confía en mí no solo para bailar, sino para diferentes cosas, como es el caso de lo que haré en Batalla de karaoke”, nos dijo en un principio el bailarín profesional.

Luego aceptó que la oportunidad es desafiante y destacó las cualidades en las que confía para sacar adelante la tarea junto a sus compañeros.

“Este es un reto nuevo para mí y que estoy feliz de asumirlo. Siento que tengo una energía que puede contagiar a las personas como para lograr un buen ambiente en el público. Este programa es de karaoke, de fiesta, de pasarla bien y siento que puedo aportar bastante en la animación, en mantener a la gente activa y llena de energía durante el programa”, mencionó.

Respecto a trabajar junto a dos animadores con mucha experiencia, dijo: “Los tres somos bastante enérgicos y siento que podemos hacer un bonito equipo, la verdad”.

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Javier Acuña es uno de los bailarines profesionales más populares del país. Fotografía: Cortesía Javier Acuña. (Cortesía)

Agradecido y con nuevos proyectos

Javier destacó sentirse “muy emocionado” con este nuevo proyecto que lo sorprendió este año, pues cuando empezó con el baile jamás le pasó por la mente tener la oportunidad de exponer su talento en televisión, medio del que hoy es una figura consolidada.

Acuña agradeció a Paula Picado, vicepresidenta de Teletica y directora de Teletica Formatos, y a Vivian Peraza, productora de canal 7, por la confianza que han tenido en él para hacerlo parte de diferentes proyectos del canal.

Esa vitrina, según dijo, ha sido fundamental para impulsar proyectos como el que presentará este fin de semana en Santa Ana, en Finca Los Vientos, al lado de Lucía Jiménez, y que buscan darle un mayor lugar al baile profesional en Costa Rica.

Durante sábado y domingo, Javi y Lucy presentarán “Lo que somos”, un show de baile profesional (el sábado) al atardecer y una clase de baile (el domingo) a media mañana.