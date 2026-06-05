Jazmín Salas cuenta las enormes diferencias que encontró al dar a luz lejos de Costa Rica

Jazmín Salas, esposa del exjugador del Saprissa Christian Bolaños reveló detalles del nacimiento de su segundo hijo, Cristiano, a quien dio a luz en Dinamarca.

En el 2007, Bola firma con el Odense BK de Dinamarca y Jaz decidió dejar las pastillas de planificar, intentando quedar embarazada. La influencer contó cómo es tener un hijo en ese país europeo y los contrastes que hay con Costa Rica.

“En el 2007 firma un contrato, se va para Dinamarca, se va solo, los primeros 3 meses, Allison tenía 5 años y quería un hermanito.

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Jazmín Salas, esposa de Christian Bolaños contó detalles del nacimiento de su hijo Cristiano. Foto: Instagram Jaz Salas. (redes/Instagram)

“Como yo sabía que iban a pasar varios meses sin vernos, tomé la decisión de dejar las pastillas. Nos fuimos allá, nos instalamos en un apartamento, lo llamaron a la Sele y yo me sentía extraña, soy la mujer que sabe cuándo ovula, cuándo le viene la regla y le dije que tenía que hacerme una prueba de embarazo, porque creía que estaba embarazada.

“Me compré una prueba y me di cuenta de que estaba embarazada, en un país donde no se habla español, no hablaba inglés, no hablaba danés, qué más caótico que eso”, dijo.

Sin vacunas

Salas reveló que a diferencia de Tiquicia, no se puede escoger un médico privado a gusto del paciente, sino que primero, tiene que ser referido por un médico de cabecera y el doctor del equipo se convirtió en su ginecólogo.

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“Mi ginecólogo era el doctor del equipo, por qué no pagaba un doctor privado, porque allá las cosas no funcionan así; para ir a un doctor privado, primero debe ir al doctor de cabecera, y era el doctor del equipo.

“Sobre los ultrasonidos, no es como acá, que puede pagarse el ultrasonido las veces que quiera, si se hacen 3 ultrasonidos, es mucho a lo largo del embarazo”, expresó.

La esposa del exvolante morado contó además que allá no hay opción: las mujeres deben ir por el parto natural y contó en cuáles casos se puede hacer una cesárea.

“No se pueden programar cesáreas, a parir; una cesárea se hace por un problema, por una urgencia. Me puse en contacto con las parteras, hay una clínica donde solo se atienden mujeres, me pusieron una traductora, una chica de Perú.

“Un día 14 rompí fuente y llegamos al segundo piso de la clínica, una habitación muy linda, había una cama, una tina, ahí no hay quirófanos, a las 3:30 a.m. dijeron que había huelgas de enfermeras, porque tenía muy poco personal y pedí irme a la casa y a las 4 p.m. bajé caminando, me subí a un carro y me fui para la casa”, recordó.

Jazmín Salas y Christian Bolaños tienen dos hijos: Allison y Cristiano. Foto: Instagram Jaz Salas. (redes/Instagram)

Jaz contó que a diferencia de Costa Rica, en Dinamarca no se vacunan a los niños recién nacidos y meses después pudo aplicar el esquema de vacunas para su bebé.

“Ellos no creen en las vacunas, entonces a Cristiano no le pusieron vacunas, para ellos todo es agua fría.

“Y una vez que vine acá me puse en contacto con el pediatra de ellos y les pusimos las vacunas”, añadió.