Jazmín Salas revela el lado más desafiante de su vida entre tantas responsabilidades

Jazmín Salas, esposa de Christian Bolaños, compartió cómo logra equilibrar sus responsabilidades diarias entre la maternidad, su negocio y la creación de contenido.

“Hay días donde todo se siente intenso: ser mamá, emprendedora, crear contenido, y además estar aquí en mi cocina, lista para dar clases”, inició Jaz.

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Entre el estrés y la motivación

Salas reconoció que hay momentos en los que el estrés la supera, pero también encuentra motivación en su pasión por la repostería y su crecimiento personal.

Jazmín Salas abrió su corazón y habló de cómo hace para distribuirse entre tantas responsabilidades. (redes/Instagram)

“No les voy a mentir, hay momentos donde el estrés me gana, donde siento que no doy abasto, pero también hay otros como este, donde me veo al espejo, con mi uniforme de chef pastelera y el corazón se me llena”, mencionó.

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Un sueño construido con esfuerzo

Yaz destacó que su negocio es el resultado de años de dedicación y sacrificio.

“Porque esto no es solo trabajo, es un sueño que construí con amor, con esfuerzo, con noches largas y con muchas ganas de salir adelante”, indicó.

Además, señaló que, aunque a veces todo parece caótico, ese mismo proceso le recuerda el camino que ha recorrido y hacia dónde quiere llegar.