Familia de Ángel Rafael sorprende con esta noticia a año y medio de la muerte del maquillista

La familia del recordado maquillista Ángel Rafael González dio una noticia que tocó fibras y confirma que su legado sigue más vivo que nunca.

A casi año y medio de su fallecimiento, sus hermanas anunciaron el estreno de una nueva versión de la emblemática canción Cantaré, cantarás, este 23 de abril a las 5 p.m. (hora de Costa Rica).

Ángel Rafael González murió el 13 de noviembre del 2024. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

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“Con gran honor y emoción queremos compartir el lanzamiento de ‘Cantaré, Cantarás’. La nueva versión de esta majestuosa obra de arte que, más que una melodía, es una causa”, expresaron en un mensaje publicado en el Instagram del maquillista.

Un proyecto con propósito: ayudar a pacientes con cáncer

El relanzamiento forma parte de una iniciativa de la fundación Todo va a estar bien, que González cofundó junto a Yorlenny Aguilar.

El objetivo es claro: llevar esperanza y apoyo a pacientes con cáncer, especialmente a niños en etapas avanzadas de la enfermedad.

La pieza original nació en 1985 como la versión latina de We Are The World, y ahora regresa con una versión remasterizada que reúne a artistas internacionales como José Luis Rodríguez (El Puma), Edith Márquez, Johnny Rivera, Karina, Pancho Uresti, Noreh, Amaury Gutiérrez, Jordi Llunas, Paty Manterola, Lucía Méndez y el costarricense Ricardo Padilla.

En el relanzamiento de Cantaré, cantarás participan grandes voces de la música latina, entre esas José Luis Rodríguez, El Puma. (Instagram/Instagram)

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Un legado que sigue dando luz

La familia destacó que Ángel dejó una huella profunda, no solo en el mundo de la belleza, sino también en el ámbito social.

“Ángel Rafael dejó un extenso legado de amor a través de su obra, logrando que las personas se vieran y se sintieran hermosas consigo mismas…”, indicaron Liz y Dina, las hermanas de Ángel.

También resaltaron el impacto de la fundación, que continúa llevando alegría, acompañamiento y esperanza a quienes más lo necesitan.

Un mensaje que trasciende

El relanzamiento de la canción no solo honra su memoria, sino que también refuerza el mensaje que marcó su vida.

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“Nos sentimos increíblemente orgullosas de su obra, pues a través de ella continúa brindando luz a quienes más la necesitan y, lo que es aún más importante, transmite a todos el mensaje de que, sin importar las dificultades que se estén atravesando, todo va a estar bien”, agregó el mensaje.