Jean Pickering vuelve a la música con nuevos temas y nos revela por qué estuvo tan alejado

El cantante costarricense Jean Pickering, conocido artísticamente como Bachata Bad Boy, está listo para retomar con fuerza su carrera musical después de pasar cerca de dos años y medio sin lanzar canciones nuevas.
Aunque durante ese tiempo no estuvo de brazos cruzados, pues siguió componiendo, grabando y trabajando en su material, hubo situaciones económicas y cambios en su equipo de producción que retrasaron sus planes.
Ahora, con nuevos proyectos y el apoyo de las regalías que recibe por las ventas de su música, el artista se prepara para presentar una bachata que considera muy especial.
Conozca más sobre este siquirreño, de 38 años, quien ahora vive en San José y es un apasionado de la bachata.
- ¿Desde cuándo está metido en la música?
Desde pequeño, en el colegio de Siquirres ya cantaba en los actos cívicos, pero en ese tiempo era más de reggae. Mi amigo y hermano Keylor, de Killa Productions, quien también es mi productor, me ayudaba con los peinados y hasta me hacía dibujos en la cabeza. Cantábamos juntos desde chiquillos.
Después salí del colegio, me puse a trabajar y pasaron varios años antes de meterme de lleno en la música. Fue entre el 2011 y el 2012 cuando puse un pie en un estudio de grabación y empecé formalmente mi carrera.
- ¿Por qué se inclinó por la bachata?
Yo me crie escuchando reggae y R&B, pero también me gustaba mucho la bachata. Siempre me llamó la atención el estilo de Aventura, pero me daba miedo interpretarla. Tenía canciones escritas, versos y coros, pero no me animaba.
Un día fui a visitar a Keylor al estudio. Le comenté la idea y empezamos a trabajar. Por ahí del 2014 me metí de lleno en la bachata, que es lo que me apasiona hasta hoy.
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- ¿Por qué pasó tanto tiempo sin lanzar música nueva?
Por cuestiones económicas y de producción; mis proyectos a veces son un poco costosos y tuve un convenio con Nene Flow, del grupo musical Grupo Extra. Él se encargaba de la producción y yo ponía las canciones; cuando llegaban las regalías, nos íbamos 50 y 50. Tuvimos un pequeño inconveniente; no fue una pelea, pero la relación quedó un poco fría. Mientras buscaba otro productor y analizaba los precios, estuve varado.
Eso sí, nunca dejé de grabar ni de componer. Lo que no estaba haciendo era lanzar las canciones. Tengo ocho temas para el disco y me faltan solo dos por terminar. Por dicha, ahora encontré un nuevo productor y las cosas están caminando mejor.
- ¿De qué vive mientras trabaja en su carrera musical?
Trabajo para una casa de apuestas deportivas y lo hago desde casa. Antes, la compañía estaba en Costa Rica, pero hace unos dos años se trasladó a Belice y muchos quedamos trabajando a distancia. También tengo dos carros que alquilo para plataformas. La música es una prioridad para mí, pero también tengo compromisos y responsabilidades.
- ¿Qué canción lanzará próximamente?
En noviembre, Dios primero, voy a lanzar “Gracias por existir”, una bachata que me gusta muchísimo por su letra. Es una canción para dedicársela a una persona especial; puede ser una mujer, una mamá o alguien de la familia. Tiene un mensaje muy bonito y por eso decidí lanzarla primero.
También viene “Noche Perfecta”, un afrobeats que hice con Keylor y otro amigo, Andy. Yo compuse la canción y Keylor hizo los arreglos. La idea es lanzarla a finales de año.
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- ¿Cómo funcionan esas regalías y cuánto le generan?
Un amigo bachatero de grandes ligas me aconsejó que no me enfocara solamente en Spotify porque la gente también compra música. Desde entonces, cuando hago publicidad, incluyo los enlaces para que puedan comprar las canciones.
Las regalías que recibo vienen de las ventas en plataformas como iTunes, Pandora y Amazon Music. En mi caso, me llegan cada seis meses. A veces son montos bajos, pero en otras ocasiones llegan números bonitos que me permiten invertir en nuevos proyectos sin tocar tanto mi dinero. No es una millonada, pero ahora pude cubrir casi toda la producción de “Gracias por existir”. Eso me llena de entusiasmo porque uno se da cuenta de que el trabajo termina dando frutos.
- ¿En cuáles países escuchan su música?
En Costa Rica, República Dominicana y algunos países de Europa se escucha mucho la bachata. Yo trato de que la publicidad llegue a todo el mundo. Tengo amigos DJs que la pasan programando.
- ¿Ha pensado en internacionalizar su carrera?
Claro. Ya he visitado República Dominicana en dos ocasiones para hacer giras de medios, en 2018 y 2019. También he viajado a Panamá para promocionar mi música cuando hacía otros géneros.
Hace poco, una promotora dominicana me hizo una oferta, pero preferí esperar a tener el disco listo, que ojalá pueda lanzar el próximo año, y a organizar una presentación con mi banda.
- ¿Por qué se ha mantenido fiel a la bachata si lo urbano es la moda?
Yo hago música por pasión, no por moda. Puedo cantar otros géneros y disfruto las colaboraciones, pero la bachata es lo que me nace hacer. Además, es un género que exige mucho. Uno tiene que cantar de verdad y no depender del playback, porque para mí eso sería una falta de respeto al público.
|Viene video
|Solterito
|Con todo
|Está en busca de una modelo para grabar el nuevo video del tema de bachata. Recién retomó sus clases de música y canto.
|Jean está soltero y “tranquilo” desde hace cuatro años. Ahora está enfocado en su música y sus negocios.
|La producción de un tema le cuesta unos $750, entre pagar el estudio de grabación, grabar y editar el video.