Jecsinior Jara se prepara para transformarse en mujer y nos cuenta qué le preocupa más

El cantante Jecsinior Jara confesó que nunca en su vida imaginó vestirse en mujer. (Cortesía)

Este domingo la tercera gala de Tu cara me suena estará cargada de sorpresas porque los diez participantes tendrán que cambiar de género.

Uno que está ansioso por ver cómo se verá transformado en Gloria Trevi es el cantante Jecsinior Jara.

Esta será su primera vez convertido en una mujer y, según nos confesó, nunca en su vida se imaginó ponerse unos tacones y menos un vestido.

“Es muy loco, aunque no lo crea nunca, nunca, me había puesto ni una peluca, nunca, ni tacones, nunca, entonces fue muy divertido, muy gracioso. Para hacer el papel me siento liberada (risas), solo espero que lo disfruten mucho. En los ensayos lo he disfrutado montones, pero sí es mi primera vez viéndome como mujer, cantar como mujer, caminando, tirándome al suelo...”, mencionó.

Jecsinior Jara tuvo el domingo anterior el apoyo de su hija Belén Jara (segunda a la izquierda) y de otros familiares. (Lilly Arce Robles.)

Su mayor preocupación es que le tocará usar unas botas con tacón, las cuales han sido su dolor de jupa en los ensayos porque queda con los pies bastante adoloridos.

“Yo tengo los tacones más altos de todos, todos tienen sandalitas, taconcitos, pero a mí me dieron las botas altas, punto, vas con esas. Ya van a ver la Gloria Trevi que les llevo”, agregó el puntarenense.

Jecsinior también contó que jamás pensó que la peluca para interpretar “Con los ojos cerrados” pesaría tanto y que solo espera que no se la vaya a caer en plena presentación.

Bien acompañado

En la gala anterior contó con el aplauso de una persona muy especial para él porque su hija, Belén Jara, de 21 años, estuvo entre el público; sin embargo, contó que esta vez no podrá acompañarlo.

Su hija vive en Liberia, Guanacaste, donde está estudiando y por eso se le imposibilita estar viajando a Teletica para apoyarlo.

Ese día también estaba su tío, don Álvaro Ruiz, quien tiene discapacidad visual y a quien le dedicó su imitación de José Feliciano, con el tema “Me has echado al olvido”.

En esta tercera gala todos cambiarán de género. Será la segunda vez de Rosibel Carvajal en verse como un hombre. (Lilly Arce Robles.)

El que sí estará aplaudiéndolo casi que en primera fila será su esposo, el odontólogo, Jorge Riggioni Zamora, con el que se casó el 30 de abril del año pasado, es decir, ya van para su primer aniversario de bodas.

Jara mencionó que está disfrutando mucho cada reto del programa y que solo espera que la gente en casa se la goce tanto como él, pues al final el vestirse de mujer es parte del show.

En la gala de este domingo a Elena Umaña le tocará transformarse en Julio Iglesias; a Jonathan Samuel será Rocío Durcal; a Ramzi le tocará imitar a Celine Dion; a la cantante Niah la veremos como Nacho (del dúo Chino y Nacho).

Mientras que, a Bryan Cálar lo vestirán de Paquita la del Barrio; a la actriz Rosibel Carvajal le tocará su segundo cambio de género y será Camilo por unas horas; Tavo Gamboa imitará a Margarita, integrante de la Sonora Dinamita; Bryan Villalobos será Shakira y Alita Salazar se transformará en Michael Jackson.