Jefe de De boca en boca vive gran momento y se lo dedica a su persona incondicional

El periodista de Teletica y jefe de De boca en boca, Diego Piñar, celebra un gran momento de su vida y se lo dedicó a su persona incondicional con un emotivo mensaje.

Piñar asumió la jefatura y producción del programa farandulero de canal 7 hace pocas semanas tras el despido de Danny Jiménez, el anterior encargado del espacio.

Diego se graduó este viernes en la Universidad de Costa Rica en Marketing y Publicidad Digital con énfasis en Inteligencia Artificial.

Diego Piñar con su nuevo título universitario. (TikTok/TikTok)

Un logro dedicado a su mamá

Tras recibir su título universitario, Diego recurrió a TikTok para compartir un video de su graduación y dedicar el logro a la persona que considera fundamental en su vida: su mamá.

“En televisión cuento historias… pero la mía empieza con ella. Este título también es suyo. Gracias por ser mi raíz, mi ejemplo y mi fuerza silenciosa”, escribió el periodista en la publicación.

En el mensaje también dejó ver la gran admiración que siente por su madre.

“Me falta mucho todavía para ser como ella”, agregó.

Figura de Teletica pasa por un gran momento

Un título con excelente promedio

El logro académico de Piñar tiene un valor adicional, ya que se graduó con un promedio final de 97, lo que refleja el gran esfuerzo que dedicó a sus estudios.

Actualmente, el periodista es una de las figuras visibles del programa De boca en boca, donde suele aparecer en la sección “Se quema el pan”, un segmento que presenta un resumen de noticias faranduleras nacionales e internacionales.

