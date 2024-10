Jeff On confesó todo lo que hizo para robarse el show en Mira quién baila

Jeff On bailó junto a Lucía Jiménez en la cuata gala de Mira Quién Baila. Fotografía: Lilly Arce.

Jeff On no solo ha logrado conquistar al público costarricense con su impresionante voz, sino también con sus movimientos en la pista de baile. Su participación en Mira quién baila, fue un verdadero espectáculo que lo llevó a robarse el show al ritmo de la salsa.

El talentoso venezolano fue invitado en el programa y antes de iniciar su presentación con la bailarina Lucía Jiménez, nos contó que cuando estuvo en el formato de Nace una Estrella, le tocó armar coreografías mínimas, no tan pulidas como la que le tocó bailar la noche de este domingo.

“Tuvimos que apretar con los ensayos, fue una semana de mucho ensayo, disciplina”, dijo Jeff.

Jefferson Donato confesó que le tenía mucha admiración a los bailarines porque todos los días le dan duro a los ensayos.

“El ritmo y el régimen de disciplina es muy alto. Es el tiempo, el paso, todo es más exigente”, comentó.

El moreno manifestó que se sentía tranquilo con su participación porque no iba a ser evaluado por los jueces, pero sí por todos los televidentes.

“Aunque no me evalúen, yo soy muy autocrítico y aunque no esté en competencia, son herramientas que yo uso en este medio artístico, y siempre que me corrijan algo, va a enseñarme en mi proceso de aprendizaje”, detalló.

Para el venezolano, su participación fue todo una experiencia, pues era su primera vez bailando de manera profesional.

“Yo como cantante no ensayo tanto. Fue una experiencia, gratificante, maravillosa, digna de vivir”, dijo.

El exparticipante de Nace una estrella dijo que si le proponen participar de lleno en la competencia él aceptaría, pues es de las personas que no dice que no a los nuevos retos.

Por su parte, la bailarina Lucía Jiménez, quien estuvo nominada junto a Luis Montalbert, dijo que Jeff era un alumno muy disciplinado, con buena actitud.

“Yo a Jeff, le doy un 100. Además, toda la semana me chineó, me trajo unas pipas, para la hidratación y la energía”, dijo la macha.

La guapa ojiverde confesó que Donato le tuvo mucha paciencia, ya que ella estaba dominada.

“Estuve a doble turno. Pero mis dos gallos, esta semana, se portaron muy bien, compartimos el ensayo”, dijo Luci.

La bailarina expresó que la semana fue pesada no solo físicamente, sino mentalmente.

“Estoy muy agradecida con toda la gente que no nos abandonó para seguir adelante. Yo estaba preparada para lo peor, pues podíamos quedar fuera de la competencia, pero esperé lo mejor, y así fue. Yo a Luis le dije: ‘Hagamos el baile como si fuera la última vez’, pero siempre esperé lo mejor”, concluyó.