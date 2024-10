Luis Montalbert nos reveló de un mal que está teniendo en su paso por Mira quién baila

29/09/2024. Mira quién baila, Televisora de Costa Rica. Detrás de cámaras. Estudio Marco Picado. Sabana, San José. Fotografía: Lilly Arce.

Luis Montalbert es uno de los dos nominados esta semana en el programa Mira quién baila (MQB) de Teletica.

A él le tocará pulsear quedarse al igual que a su colega Vanessa González, quien fue la otra sentenciada en la tercera gala de este domingo.

El cantante de la agrupación Gandhi asegura que aún no se quiere ir de la competencia de baile aunque reconoció que ya está a punto de llegar al agotamiento, pues es algo a lo que no estaba acostumbrado.

“Esta experiencia ha sido para llenarme de un repertorio muchísimo más amplio de herramientas escénicas, entonces estoy muy feliz de verdad. Retado como nunca, me duele pestañear, te lo juro, me duele hasta pestañear. Llegar a un nivel cercano al agotamiento, todavía no, pero estoy bien cansando, pero igual feliz y muy motivado”, mencionó.

El roquero aseguró que el baile siempre le ha gustado desde niño, pero que jamás pensó que hacerlo de manera profesional fuera tan cansado y exigente.

“Yo quedé como el mejor bailarín de mi generación de la escuela. Bailaba, era bien sueltito, pero de eso a lo que estoy haciendo aquí hay un abismo, una gran diferencia”, expresó entre risas.

Le está sacando el jugo

Montalbert explicó que se le hace muy difícil memorizar los pasos de la coreografía y, en especial, “la expresión plena del paso”, que es el llevar el paso hacia el otro punto sin perder la expresión corporal.

Lo que sí rescata de haber aceptado este reto de Teletica es que dice estar sacándole el jugo a los jueces y el aprender más del arte escénico.

“A mí me gusta mucho lo que es el arte escénico, la actuación, me gusta mucho la parte corporal y esto me está llenando de muchas herramientas que jamás me imaginé que podía tener al alcance de mis posibilidades de esta manera. Tener una profesora como Lucía (Jiménez) y a todo el elenco de bailarines que han sido supercolaboradores conmigo, los profesores y maestros, tanto Isaac (Rovira), Isabel (Guzmán), Toni (Costa) y el mismo (Mauricio) Astorga, con el que he estado trabajando mucho, me parece superimportante”, concluyó.

Una de estas dos parejas será la que abandone el programa Mira quién baila este domingo. Fotografía: Lilly Arce.

Cabe recordar que en la tercera gala salió eliminado Marvin Hidalgo y que eran 11 parejas en competencia desde el 15 de setiembre cuando inició esta primera temporada de MQB.