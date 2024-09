Esto es lo que opina Vanessa González de su nominanción en Mira Quién Baila

Vanessa González y Luis Montalbert fueron los nominados en la tercera gala de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

La tercera gala de Mira Quién Baila estuvo cargada de muchas sorpresas. Primero, la eliminación del experto taurino Marvin Hidalgo y después la nominanción de Luis Montalbert y Vanessa González.

Muchos se asombraron que la cantante fuera sentenciada por los jueces, pues para algunos televidentes la que merecía ese lugar era Lynda Díaz, quien fue bastante criticada después de su coreografía.

Vanessa dijo a La Teja que no se esperaba que fueran a decir su nombre, pero que igual no está tan asustada porque sabía que en cualquier momento esa nominación iba a llegar.

“La verdad sí me tomó por sorpresa porque realmente me sentí superfeliz porque Bayron (Ávila) y yo pegamos la coreografía de principio a fin, pero bueno, así es esto. Acordémonos que es entretenimiento y que nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo por llevar un buen espectáculo, los jueces al final son los que deciden y pues a seguirle poniendo”, menifestó.

Vanessa González confesó que no se esperaba que la fueran a sentenciar tann pronto. Fotografía: Lilly Arce.

La cantante reconoció que la competencia por obtener la mayoría de votos estará bastante ruda porque sabe que Montalbert tiene mucho público y, además, porque también ha demostrado ir creciendo en cada gala.

Después de su baile de este domingo los jueces le dijeron a Vanessa que querían verla en otro ritmo más sensual, donde se tuviera que menear más, y nos confesó el por qué siente que eso le costará mucho.

“Tengo 10 años de no tener una relación, entonces hay muchas cosas ya de sensualidad y de coqueteo y esas cosas que ya hace tiempo están como bien guardadas, pero bueno, traté de sacarlas esta vez y ahora me tocará reguetón, así que me tocará sacar el perreo la otra semana, así que voy a tener que empezar a ver qué hago para sacar esa parte sensual y dejar la vergüenza a un lado”, mencionó.