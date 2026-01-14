Jeff On y su mamá relatan con detalle desde París la sorpresa que los juntó tras ocho años separados

Jeff On y su mamá Maribel Lara, en su viaje por Europa, luego de reencontrarse tras ocho años lejos. (Cortesía /Cortesía)

Lo que empezó como una supuesta ida a un “concierto de salsa” terminó convirtiéndose en el ansiado reencuentro entre Jeff On y su mamá, Maribel Lara.

El cantante venezolano, radicado en Costa Rica desde hace varios años, nos contó con lujo de detalles cómo su familia, junto a un grupo de cómplices, planeó durante semanas el reencuentro de ambos tras casi ocho años sin verse… y cómo ese abrazo inicial se transformó en un regalo que ninguno de los dos imaginó: un tour de 14 días por Europa.

Desde París, Francia, Jeff relató que la sorpresa fue el resultado de una logística casi cinematográfica que involucró a sus hermanos, sobrinos y amigos, quienes tuvieron que inventar excusas, mover agendas y hasta convencer a su mamá de renunciar a su trabajo, al que recién había entrado, todo sin revelar el verdadero motivo del viaje.

Doña Maribel vive en Canarias, España, desde hace casi un año junto con otros dos de sus hijos y nietos tras emigar de Venezuela por la crisis política del país.

LEA MÁS: Retienen a hermana de Jeff On que venía de España a verlo en final de Nace una estrella

Los hijos con los que vive le inventaron que la llevarían a conocer Madrid y de paso a un concierto, por ende no sabía nada de la gran sorpresa que le tenían planeada.

“A mí me dijeron que íbamos a un concierto, de salsa, porque yo soy salsera. Tuve que renunciar al trabajo y todo, yo no entendía nada. No me dieron permiso porque era muy nueva y tocó dejarlo”, contó entre risas doña Maribel, quien aún no sale del asombro de lo vivido hasta ahora.

Jeff On se reencontró con su mamá tras casi ocho años sin verse.

La gran sorpresa se la dieron la noche del sábado cuando la llevaron a un restaurante de Madrid donde entró Jeff On cantando “Te lo pido por favor”, tema de Juan Gabriel, junto con su hermana Andrea, quien vive con él en Costa Rica.

Luego de ese abrazo que llevaban años deseando darse fue cuando le contaron que en vez del concierto se irían Jeff y ella a recorrer varias ciudades de Europa.

Kimberly Loaiza, un ángel

Jeff contó que el plan empezó a gestarse cuando él bailó en Mira quién baila junto a Kimberly Loaiza, a quien en ese momento no conocía, y hablaron de la gala memorable de cuando participó en Nace una estrella y le contó que su gran deseo era reencontrarse con su mamá después de tantos años.

Desde ese momento, la modelo se convirtió en un ángel y le ayudó, por medio de una agencia de viajes que la patrocina, para que viajara por primera vez a España a cumplir su gran deseo.

“Me dijeron: ‘no solo vamos a hacer que vayas a España a verla, sino que hay un tour por Europa en enero, y se van los dos’ ¡wow!”, recordó Jeff, aún conmovido.

La modelo Kimberly Loaiza fue la gran gestora del viaje para que Jeff On y su mamá se volvieran a abrazar. (Captura /Captura)

El cantante no lo pensó dos veces y bloqueó su agenda para aprovechar una oportunidad que, según dijo, llegó en el momento perfecto.

Para doña Maribel, el momento del reencuentro fue bastante abrumador.

“Todo fue una sorpresa, demasiado. Cuando los vi ahí cantándome y vi a mi hijo, se me borró todo, hasta el concierto”, dijo emocionada.

LEA MÁS: Jeff On se reencontró con su mamá tras ocho años sin verla y el momento le sacó las lágrimas a más de uno

Esta aventura de madre e hijo los llevará por España, Francia, y continuará por Italia, Suiza, Bélgica y otras ciudades europeas. En total andan 42 personas con ellos por medio de la agencia Iberorutas.

“No es lo mismo encontrarse en una plaza, en un aeropuerto, que en este nivel de encuentro que ha sido nuevo para los dos. Entonces estamos escribiendo páginas nuevas, estamos haciendo memorias, estamos haciendo un viaje que apenas llevamos tres días, y cada vez es como que ¡wow!“, expresó Jeff.

Aunque Jeff On compartió el reencuentro con su mamá hasta este lunes, en realidad todo ocurrió el sábado porque el domingo ya viajaban a París. (Cortesía /Cortesía)

El artista, además, vaciló que este viaje es un regalo a su mamita por todos los cumpleaños y navidades que no pudieron compartir juntos.

“Gloria a Dios, todo, todo se dio”, dijo doña Maribel muy feliz por todo lo que está viviendo.

Para Jeff On, este inicio de 2026 quedará marcado para siempre. No solo volvió a abrazar a su mamá después de años de distancia, sino que ahora la tiene a su lado recorriendo el mundo, demostrando que cuando las cosas se hacen con amor, los milagros también se suben al bus.