Jeff On sobre Nace una estrella: “Yo dejé todo, trabajo, amigos, hasta mi novia...”

Jefferson Donato Lara, mejor conocido como Jeff On, logró en la sexta gala de Nace una estrella nuevamente una calificación perfecta.

El venezolano cantó el tema merenguero “El jardinero” demostrando no solo una gran calidad vocal sino un gran desenvolvimiento escénico.

Él es uno de los que se encamina a la gran final y nos contó si ya se siente un ganador.

- ¿Qué significa recibir nuevamente una calificación perfecta faltando tantas galas para la final?

Para mí representa el esfuerzo de todos los días. Yo no hay día de la semana que no practique, que no me enfoque en algo, un día me enfoco en lo musical, otro al baile, pero todos los días, para mí no existe un día de descanso.

- Es decir, no solo ensaya en el canal sino también por aparte...

Ah sí, practico con más libertad, con más disciplina en mi casa. Me grabo, repito la presentación, me veo y voy de nuevo. Entonces, yo digo: ‘¡Wow!’, esa calificación es una recompensa de tanto esfuerzo y también una forma de abordar el trabajo de tantas personas que están detrás de la producción, los músicos, la banda, los jueces, que quitan tiempo valioso para estar ahí y calificar; del público, que prende su televisor y esto es una forma de honrar esta oportunidad tan hermosa que nunca en mi vida me habían dado, en una plataforma tan grande, entonces, esta es una forma de bendecir la oportunidad que me están dando dándolo todo.

- ¿En qué trabaja para que pueda ensayar hasta en su casa?

Yo dejé todo literalmente, trabajo, amigos, hasta mi novia (risas), pero eso no fue por Nace una estrella, pero sí lo dejé todo por esto. Mi trabajo, mi principal fuente de ingresos, porque yo dije: ‘ésta es una oportunidad única’.

Yo trabajaba en una empresa que se llama Lamprosa, que es sobre equipos y servicios tecnológicos, ahí trabajaba con análisis de datos y un poco de mercadeo, y en un principio hablé con mi jefe y decidimos hacerlo mixto, ir dos días y otros días en casa mientras me acomodo, pero no hubo forma porque todos los días hay algo en el canal, entonces yo dije: ‘no puedo, me voy, chao’.

- ¿Siente que tanta calificación tan alta lo reta a dar todavía más?

Sí, si, porque por ejemplo, me pasó con la de “Uptown Funk” (de Bruno Mars), la gente dijo: ‘¿qué más vas a dar?’ y yo dije: ‘bueno, El jardinero’. Y ahora después de El Jardinero, ¿qué más voy a dar?, ahorita estamos estudiando qué pudiese ser, pero bueno, la producción es la que decide (la canción). Si usted me pregunta qué propondría para retar estas dos galas de calificación perfecta, ahorita no sé, pero sé que algo saldrá o lo que la producción considere que me pueda retar pues lo voy a asumir con mucho respeto.

- ¿Cuál de las dos calificaciones perfectas le ha llenado más?

Imagínate, es como tener dos hijos y preguntan a quién amas más (risas), pero siento que la primera me costó mucho más porque en esta segunda me enfoqué más en lo vocal porque no hubo coreografía, en la de Bruno Mars fue muy exigente la coreografía, porque tenía que estar coordinando con los bailarines y en esta gala fue más libre el baile, entonces yo ya monté mis pasos por mi cuenta pero igual Javier (Acuña) me los corregía y me decía que terminara así, que empezara así, pero sí hubo más libertad a la hora de bailar.

- ¿Tuvo que hacer algún tipo de ejercicio especial para conseguir bailar y cantar ese merengue con esa energía que mostró?

Yo pienso que ya es genéticamente que lo traigo o que viene incorporado a mi físico tal vez. Nunca he sido un atleta, pero me he mantenido en buen ritmo, entonces siento que ya lo traigo incorporado en la capacidad física mía, pero yo no me confío, y la sugerencia del profesor fue que cantara mientras corría en la corredora, ‘vas a saltar la cuerda y cantar’, es decir, me mandaron a hacer ejercicio físico pesado mientras cantaba porque mientras me estoy muriendo tengo que ir cantando las frases.

- ¿Qué nos puede adelantar de esta próxima gala?

La dinámica que yo traigo es sube y baja, sube y baja. A nivel de exigencia y de cansancio me pega todos los días las canciones arriba, porque es mucho trabajo durante la semana, entonces para esta semana viene algo bien pero no tan explosivo como esta otra.

- ¿Qué opina de que la gente dice que la producción le pone canciones así bailables para que se luzca?

Las redes son para opinar y creo que esos comentarios vienen de gente que tienen su favorito, entonces es válido. Yo respeto eso, pero no creo que sea una opinión pensada porque ya he pasado por varios géneros, salsa, balada, ranchera, balada-salsa, pop y merengue, entonces, ¿cuál es le género que me queda cómodo porque hasta ahora he pasado por muchos?.

- Quedan pocos programas para la final, ¿se ve ya en la final?

Me gusta pensar que sí y trabajo conforme a eso. Dios me guarde, Dios me libre que me saquen, pero yo me siento muy satisfecho por todo el trabajo que se ha hecho, no subestimo porque he visto como han crecido mis compañeros. Yo soy de la premisa de que yo no guardo cartas para el final, yo no sé cuánto voy a durar yo y no puedo dejar cartas para el final, mi final es cada domingo.