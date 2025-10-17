Jennifer Segura, de Teletica, muestra sin filtros la condición que afecta su rostro

Jennifer Segura es presentadora de Buen día, de Teletica. Fotografía: Instagram Jennifer Segura. (Instagram/Instagram)

Jennifer Segura impresionó en las últimas horas al mostrar, sin filtros, la realidad de la condición en su rostro, que la ha afectado con fuerza durante los últimos meses.

La presentadora de Buen día, de Teletica, se quitó el maquillaje y dejó al descubierto cómo continúa su batalla contra el acné, una lucha que, aunque avanza positivamente, todavía deja marcas visibles en su piel.

Jennifer Segura aún sigue con su rostro marcado por la crisis de acné que sufre desde hace 6 meses. Fotografía: Captura Instagram Jennifer Segura. (Instagram/Instagram)

“Es un proceso de aceptación”

Segura compartió un “reel” en Instagram donde se lavó la cara y mostró las marcas y brotes que enfrenta.

“Es la primera vez en seis meses que realmente siento que algo está cambiando, porque he sentido crisis y crisis y crisis y mi cara se brota y se marca”, expresó la figura de Buen Día antes de retirarse el maquillaje que usualmente luce en televisión.

Jennifer destacó que este capítulo en su vida lo llama “aceptación” y agradeció a la dermatóloga que la está acompañando en su tratamiento por la mejoría que ve.

“Este ha sido un proceso de mucha aceptación, paciencia y amor propio”, comentó la experiodista y expresentadora de Noticias Repretel.

Jennifer Segura tiene ambos lados de la cara lleno de brotes y manchas por la crisis de acné que sufre. Fotografía: Captura Instagram Jennifer Segura. (Instagram/Instagram)

Una batalla que inició hace meses

La comunicadora ya había hablado públicamente sobre su situación el pasado 26 de agosto, cuando reveló que atravesaba una de las crisis más duras de acné.

“Estoy atravesando una de las crisis más duras de acné y, aunque sea difícil, estoy tratando de encontrar lo positivo”, dijo en esa oportunidad.

Segura también contó que se ha sometido a varios exámenes médicos y debe monitorear constantemente sus niveles de insulina, glucosa y hormonas para controlar los efectos de su condición.

