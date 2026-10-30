Jennifer Segura hizo una confesión sobre el amor ante la pregunta: “¿te enamoraste?”

Jennifer Segura, presentadora de Buen día, habló del amor y las segundas oportunidades. (redes/Captura de video)

La presentadora Jennifer Segura sorprendió con una confesión que hizo durante el podcast Nosotras al aire, en el que comparte con sus compañeras de Buen día, Natalia Monge, Katherine Ortega y Thais Alfaro.

Este viernes, las comunicadoras conversaron sobre las segundas oportunidades en el amor y durante la sección de confesiones le tocó el turno a Jennifer de responder una pregunta bastante particular: ¿alguna vez se ha enamorado de alguien que años atrás jamás habría considerado como pareja?

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Las presentadoras de Buen día hablaron de las segundas oportunidades en el amor. (redes/Captura de video)

Su respuesta fue contundente y, de una vez, dijo: ‘sí’, y sus compañeras insistieron en que dijera que tiene a esa persona a la que ahora le dijo ‘sí’.

“O sea, ¿te enamoraste?, le preguntó Natalia.

“O sea, ah, ¿qué?, ¿cómo?”, respondió a esa pregunta tan directa que al final quiso esquivar.

Jennifer explicó que las personas cambian con el paso del tiempo y que aquello que antes les gustaba o que permitían en una relación puede ser muy diferente a lo que buscan en la actualidad.

“La persona que yo era hace muchos años, la persona que yo era ayer, no soy hoy. Entonces, creo que es esa capacidad de reinventarse uno mismo, de sumar un montón de experiencias, estándares; tal vez, cosas que antes permitías que hoy ya no permito, cosas que antes me gustaban y hoy no y llega un momento en la que uno no estaba en la misma frecuencia y de repente ocurre”, reflexionó.

La periodista Jennifer Segura está saliendo con el deportista Sergio Solano. (redes/Instagram)

Incluso dejó claro que muchas veces no se trata solamente de lo que sucede afuera, sino de quién es uno en determinado momento de la vida.

“¿Por qué antes no te habrías enamorado de esa persona?”, le volvió a preguntar Natalia.

La presentadora de Teletica fue clara al decir: “la persona que era yo en ese momento”.

“A veces, yo creo que la mayoría del tiempo no tiene que ver solo con lo que está ocurriendo afuera, tiene más que ver con quién soy yo en ese momento”, agregó.

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Las declaraciones llegan en un momento en el que la vida sentimental de Jennifer ha despertado interés, luego de que se diera a conocer que estaría saliendo con Sergio Solano, hermano de la exmiss Costa Rica, Johanna Solano.

Aunque Jennifer no mencionó nombres ni confirmó que su respuesta estuviera relacionada con su actual situación sentimental, la coincidencia entre el tema de conversación y el momento que estaría viviendo no pasó inadvertida.