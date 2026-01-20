Farándula

Jessi Uribe estalla tras rumores que lo vinculan con muerte de Yeison Jiménez

En redes sociales están involucrando al cantante colombiano Jessi Uribe con el accidente aéreo de Yeison Jiménez

Por Silvia Núñez
Yeison Jiménez
El cantante Yeison Jiménez falleció en un accidente aéreo el 10 de enero en Colombia. (Billboard/Captura)

La industria de la música popular colombiana sigue de luto tras la trágica muerte del cantante Yeison Jiménez, conocido como “El Aventurero”, quien perdió la vida en un accidente aéreo que conmocionó al país entero.

En medio del dolor y las múltiples muestras de solidaridad, el nombre de Jessi Uribe terminó envuelto en una polémica que nada tiene que ver con la realidad.

El artista, amigo y colega de Jiménez, tuvo que salir públicamente a desmentir una serie de rumores que circularon en redes sociales y plataformas de video, donde se le señalaba falsamente de tener alguna vinculación con el fatal suceso.

Anfiteatro Coca Cola, concierto del colombiano Jessi Uribe y Calibre 50.
Jessi Uribe informó que iniciará acciones legales contra quienes difundieron información falsa sobre él y la muerte de Yeison Jiménez. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ante la gravedad de las acusaciones, Uribe y su equipo legal emitieron un comunicado oficial para frenar la desinformación.

“Estas publicaciones constituyen noticias falsas que incorporan señalamientos graves y completamente infundados”, expresó el equipo jurídico del artista, dejando claro que no existe ninguna base para las versiones que se han difundido.

En el documento, también rechazaron de forma categórica cualquier intento de relacionarlo con la muerte de Yeison Jiménez, señalando que se están vulnerando derechos fundamentales como su buen nombre, honra y dignidad.

Además, el entorno de Jessi Uribe confirmó que ya se inició un proceso de recopilación de pruebas digitales en coordinación con la Policía Nacional y la división de cibercrimen, con el fin de identificar a los responsables de propagar la información falsa y evitar que el daño siga creciendo en medio de un momento tan doloroso para el género popular.

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

