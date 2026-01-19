Teleguía Farándula

¿Qué pasará con las ganancias millonarias que generan las canciones de Yeison Jiménez? Así será la división que sorprende a muchos

Las canciones del artista continúan generando ingresos millonarios y la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia aclaró cómo se entregarán esos recursos a sus herederos

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín y El Tiempo / Colombia / GDA

Tras la muerte de Yeison Jiménez, una de las principales interrogantes alrededor de su legado artístico tiene que ver con el destino de las regalías que continúan generando sus canciones, muchas de ellas de su propia autoría y con alta rotación en radios, plataformas digitales y presentaciones en vivo.

Sayco aclara el proceso para los herederos

Sayco explicó cómo se distribuirán los derechos de autor entre los herederos.

La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) explicó cómo funciona el procedimiento para que los ingresos por derechos de autor lleguen a los herederos del cantante de música popular.

Su gerente general, César Ahumada, confirmó que Jiménez estaba afiliado a la entidad desde 2014 y que en 2016 se convirtió en socio activo, con 72 obras debidamente registradas.

LEA MÁS: Hija del cantante Yeison Jiménez conmovió al revelar uno de los últimos deseos de su papá

Según Ahumada, el reparto de las regalías no es inmediato tras el fallecimiento del autor y depende de un trámite legal obligatorio.

El proceso sucesoral, paso indispensable

De acuerdo con Sayco, los herederos deben adelantar un proceso sucesoral, ya sea en un juzgado o en una notaría, donde se definirá oficialmente quiénes tienen derecho sobre la obra del artista y qué porcentaje corresponde a cada uno.

“Los herederos se ponen de acuerdo y, una vez se haya tramitado todo, es el juez quien determina el porcentaje que corresponde a cada uno”, explicó Ahumada.

Mientras ese proceso se resuelve, las regalías no se pierden ni se suspenden. Las canciones siguen generando ingresos por su uso en radio, plataformas digitales, conciertos y otros espacios públicos.

Cómo se distribuye el dinero recaudado

Sayco detalló que el dinero que recauda por el uso de las obras se reparte de la siguiente manera:

  • 70 % se destina directamente a los herederos del autor
  • 10 % se asigna a beneficios sociales para los socios de la entidad
  • 20 % corresponde a gastos administrativos

LEA MÁS: Giovanny Ayala estalla contra homenaje a Yeison Jiménez y lo califica de “circo bochornoso”

Esta estructura es estándar y se aplica a todos los autores afiliados, con el objetivo de garantizar que la mayor parte de los recursos llegue a quienes tienen derecho sobre las obras.

Yeison Jiménez
Las canciones de Yeison Jiménez siguen generando regalías tras su fallecimiento. (Yeison Jiménez /la teja)

Un catálogo que sigue generando ingresos

El impacto económico de este proceso está directamente relacionado con la fortaleza del repertorio de Jiménez, cuyas canciones continúan teniendo alta demanda y consumo, tanto en Colombia como en el exterior.

Desde Sayco señalaron que el sistema de derechos de autor busca proteger la obra del creador y asegurar que su familia reciba los beneficios de un catálogo musical construido a lo largo de su carrera artística.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Yeison JiménezCancionesGananciasregalíasSaycoNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.