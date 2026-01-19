¿Qué pasará con las ganancias millonarias que generan las canciones de Yeison Jiménez? Así será la división que sorprende a muchos

Tras la muerte de Yeison Jiménez, una de las principales interrogantes alrededor de su legado artístico tiene que ver con el destino de las regalías que continúan generando sus canciones, muchas de ellas de su propia autoría y con alta rotación en radios, plataformas digitales y presentaciones en vivo.

Sayco aclara el proceso para los herederos

Sayco explicó cómo se distribuirán los derechos de autor entre los herederos.

La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) explicó cómo funciona el procedimiento para que los ingresos por derechos de autor lleguen a los herederos del cantante de música popular.

Su gerente general, César Ahumada, confirmó que Jiménez estaba afiliado a la entidad desde 2014 y que en 2016 se convirtió en socio activo, con 72 obras debidamente registradas.

Según Ahumada, el reparto de las regalías no es inmediato tras el fallecimiento del autor y depende de un trámite legal obligatorio.

El proceso sucesoral, paso indispensable

De acuerdo con Sayco, los herederos deben adelantar un proceso sucesoral, ya sea en un juzgado o en una notaría, donde se definirá oficialmente quiénes tienen derecho sobre la obra del artista y qué porcentaje corresponde a cada uno.

“Los herederos se ponen de acuerdo y, una vez se haya tramitado todo, es el juez quien determina el porcentaje que corresponde a cada uno”, explicó Ahumada.

Mientras ese proceso se resuelve, las regalías no se pierden ni se suspenden. Las canciones siguen generando ingresos por su uso en radio, plataformas digitales, conciertos y otros espacios públicos.

Cómo se distribuye el dinero recaudado

Sayco detalló que el dinero que recauda por el uso de las obras se reparte de la siguiente manera:

70 % se destina directamente a los herederos del autor

se destina directamente a los herederos del autor 10 % se asigna a beneficios sociales para los socios de la entidad

se asigna a beneficios sociales para los socios de la entidad 20 % corresponde a gastos administrativos

Esta estructura es estándar y se aplica a todos los autores afiliados, con el objetivo de garantizar que la mayor parte de los recursos llegue a quienes tienen derecho sobre las obras.

Las canciones de Yeison Jiménez siguen generando regalías tras su fallecimiento.

Un catálogo que sigue generando ingresos

El impacto económico de este proceso está directamente relacionado con la fortaleza del repertorio de Jiménez, cuyas canciones continúan teniendo alta demanda y consumo, tanto en Colombia como en el exterior.

Desde Sayco señalaron que el sistema de derechos de autor busca proteger la obra del creador y asegurar que su familia reciba los beneficios de un catálogo musical construido a lo largo de su carrera artística.

