Giovanny Ayala estalla contra homenaje a Yeison Jiménez y lo califica de “circo bochornoso”

El cantante de música popular Giovanny Ayala lanzó fuertes críticas contra el homenaje realizado a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá, al que calificó como un “circo bochornoso”, asegurando que esa fue la razón por la cual decidió no asistir al evento de despedida.

LEA MÁS: Hija del cantante Yeison Jiménez conmovió al revelar uno de los últimos deseos de su papá

El homenaje, realizado un día después del fallecimiento del artista, reunió a miles de fanáticos, familiares y colegas del género, quienes interpretaron canciones en memoria del cantante.

“No quise ser parte de eso”

En un video publicado en sus redes sociales, Ayala explicó que su ausencia fue una decisión consciente y cuestionó el ambiente que, según él, se vivió durante el evento.

“Qué circo tan bochornoso el de ayer, por eso no fui. Le envío mis condolencias a su esposa con mucho respeto. No tengo pelos en la lengua”, manifestó el intérprete.

Ayala criticó el consumo de alcohol entre algunos artistas y aseguró que el homenaje perdió el carácter solemne que, a su criterio, debía tener.

Giovanny Ayala criticó el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. (Spotify/Spotify)

Críticas al ambiente y a las canciones interpretadas

El cantante comparó el evento con otros homenajes del género, como el realizado a Darío Gómez, y cuestionó que no se interpretaran canciones acordes a una despedida.

“Parecían una feria de carnavales. Cantaban sus éxitos para darle protagonismo a sus carreras”, señaló, al referirse a varios de los artistas invitados.

Entre los músicos que participaron en el homenaje estuvieron Luis Alfonso, Jessi Uribe, Paola Jara, Nelson Velásquez, Ciro Quiñónez, Luis Alberto Posada, Jhonny Rivera y Jhon Alex Castaño, entre otros.

Yeison Jiménez (Yeison Jiménez/Yeison Jiménez)

Respuesta de Ciro Quiñónez

Minutos después de que Ayala publicara el video, su colega Ciro Quiñónez respondió por medio de un comentario en redes sociales, asegurando que Ayala no asistió porque no era bienvenido.

“Tú no fuiste porque ninguno te quiere ni te soporta”, escribió Quiñónez.

LEA MÁS: ¿Vuelo marcado? Avioneta con la misma matrícula donde murió Yeison Jiménez fue decomisada con cargamento ilegal desde Colombia

Tras ese intercambio, Giovanny Ayala eliminó el video de sus redes sociales. Hasta el momento, ningún otro artista del género se ha pronunciado públicamente sobre la polémica.

Nota realizada con ayuda de IA