Teleguía Farándula

¿Vuelo marcado? Avioneta con la misma matrícula donde murió Yeison Jiménez fue decomisada con cargamento ilegal desde Colombia

Un informe oficial mexicano de 2022 revela que una avioneta con la misma matrícula de la que se accidentó en Colombia fue incautada con 460 kilos de cocaína

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín y El Tiempo / Colombia / GDA

Las autoridades analizan por qué una avioneta con la misma matrícula de la aeronave en la que murió el cantante Yeison Jiménez y cinco miembros de su equipo aparece relacionada con un decomiso de cocaína en México, ocurrido en el año 2022, según un informe oficial del Ministerio de Defensa mexicano.

El antecedente fue revelado por el diario EL TIEMPO, que tuvo acceso a un reporte fechado el 14 de agosto de 2022, en el que se documenta la incautación de 460 kilos de cocaína transportados en una avioneta Piper PA-31 Navajo, procedente de Colombia.

Las autoridades revisan el historial de la aeronave tras el accidente.

Coincidencia en matrícula activa indagaciones

De acuerdo con la información conocida, la aeronave involucrada en el decomiso en Campeche, México, tenía la matrícula N325FA, la misma que figura en la avioneta que se accidentó recientemente, y en la que falleció el intérprete de música popular.

Tras conocerse esta coincidencia, investigadores comenzaron a revisar el historial del avión, cuyos registros reposan en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México y en documentos oficiales que describen el vuelo ilegal detectado en ese país.

LEA MÁS: Yeison Jiménez había revelado a su público sus planes, los cuales no pudo cumplir tras su trágica muerte

Según el informe, la aeronave fue interceptada luego de ser detectada en espacio aéreo mexicano, tras haber salido desde Colombia, aunque no se detalla en el documento quiénes eran los responsables del vuelo ni la situación legal posterior de la nave.

Investigación en curso y sin conclusiones

Yeison Jiménez,
La avioneta accidentada tenía la misma matrícula que una incautada en México en 2022. (el tiempo colom/medios colombianos)

EL TIEMPO indicó que desde el pasado sábado, cuando se conoció la muerte de Yeison Jiménez, se iniciaron consultas con asesores del cantante para aclarar el alcance de esta información. Hasta el momento, no se ha establecido ninguna relación directa entre el artista y el episodio ocurrido en México.

Las autoridades continúan revisando el historial de la avioneta para determinar si se trata del mismo aparato, si hubo cambios de propiedad o si existen irregularidades administrativas en los registros aeronáuticos.

Un caso rodeado de preguntas

Por ahora, el antecedente abre interrogantes sobre el pasado de la aeronave y su uso antes del accidente aéreo que cobró la vida del cantante y su equipo. Las investigaciones continúan tanto en Colombia como en México, sin que se haya emitido una conclusión oficial.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Yeison JiménezAvionetaDrogaMéxicoColombiaNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.