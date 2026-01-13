¿Vuelo marcado? Avioneta con la misma matrícula donde murió Yeison Jiménez fue decomisada con cargamento ilegal desde Colombia

Las autoridades analizan por qué una avioneta con la misma matrícula de la aeronave en la que murió el cantante Yeison Jiménez y cinco miembros de su equipo aparece relacionada con un decomiso de cocaína en México, ocurrido en el año 2022, según un informe oficial del Ministerio de Defensa mexicano.

El antecedente fue revelado por el diario EL TIEMPO, que tuvo acceso a un reporte fechado el 14 de agosto de 2022, en el que se documenta la incautación de 460 kilos de cocaína transportados en una avioneta Piper PA-31 Navajo, procedente de Colombia.

Las autoridades revisan el historial de la aeronave tras el accidente.

Coincidencia en matrícula activa indagaciones

De acuerdo con la información conocida, la aeronave involucrada en el decomiso en Campeche, México, tenía la matrícula N325FA, la misma que figura en la avioneta que se accidentó recientemente, y en la que falleció el intérprete de música popular.

Tras conocerse esta coincidencia, investigadores comenzaron a revisar el historial del avión, cuyos registros reposan en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México y en documentos oficiales que describen el vuelo ilegal detectado en ese país.

Según el informe, la aeronave fue interceptada luego de ser detectada en espacio aéreo mexicano, tras haber salido desde Colombia, aunque no se detalla en el documento quiénes eran los responsables del vuelo ni la situación legal posterior de la nave.

Investigación en curso y sin conclusiones

La avioneta accidentada tenía la misma matrícula que una incautada en México en 2022. (el tiempo colom/medios colombianos)

EL TIEMPO indicó que desde el pasado sábado, cuando se conoció la muerte de Yeison Jiménez, se iniciaron consultas con asesores del cantante para aclarar el alcance de esta información. Hasta el momento, no se ha establecido ninguna relación directa entre el artista y el episodio ocurrido en México.

Las autoridades continúan revisando el historial de la avioneta para determinar si se trata del mismo aparato, si hubo cambios de propiedad o si existen irregularidades administrativas en los registros aeronáuticos.

Un caso rodeado de preguntas

Por ahora, el antecedente abre interrogantes sobre el pasado de la aeronave y su uso antes del accidente aéreo que cobró la vida del cantante y su equipo. Las investigaciones continúan tanto en Colombia como en México, sin que se haya emitido una conclusión oficial.

Nota realizada con ayuda de IA