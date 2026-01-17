Homenaje a Yeison Jiménez terminó de la peor forma para la familia del fallecido cantante

Un hecho lamentable empañó el homenaje realizado al cantante Yeison Jiménez en el Movistar Arena, luego de que se denunciara el hurto de un equipo técnico fundamental desde el bus del artista mientras se realizaba el descargue de suministros musicales.

Equipo robado es clave para los conciertos

El pasado miércoles 14 de enero, familiares, colegas, amigos, medios de comunicación y seguidores se reunieron en el Movistar Arena para despedir al cantante fallecido mediante un emotivo homenaje cargado de música y mensajes de recuerdo.

Sin embargo, en la mañana de este sábado 17 de enero, se informó a través de un comunicado oficial que, durante la logística del evento, fue sustraído un dispositivo técnico del bus de Yeison Jiménez.

De acuerdo con la información divulgada, el elemento robado corresponde al cerebro de las consolas CTi 1500, considerado esencial para el desarrollo de presentaciones musicales.

Este equipo es el encargado de operar las entradas y salidas de los instrumentos, así como los sistemas de reproducción, por lo que su ausencia representa un serio inconveniente para la operación técnica de los conciertos.

Ante la situación, el equipo del artista hizo un llamado a la comunidad para que informe cualquier dato relevante que pueda ayudar a recuperar el dispositivo. Las personas que cuenten con información pueden comunicarse con Edwin Fabián Rojas, al número 321 468 2219.

En el comunicado también se confirmó que la Policía Nacional ya asumió la investigación y que el presunto responsable estaría siendo identificado mediante las cámaras de seguridad del Movistar Arena.

