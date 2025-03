Joaquín Yglesias empezó a brillar en televisión gracias a Nace una estrella y así recuerda sus inicios

Joaquín Yglesias llegó a Nace una estrella hace 13 años y no precisamente como juez. (JOHN DURAN/John Durán)

El tenor Joaquín Yglesias no es solo un artista con una voz privilegiada, sino también una figura clave dentro de Nace una Estrella, de canal 7.

Su llegada a este formato de Teletica, hace 13 años, le abrió las puertas a la televisión y permitió que prácticamente toda Costa Rica conozca su talento.

Tras terminar la primera etapa de audiciones para esta sétima temporada, conversamos con él sobre lo que ha significado este programa y su papel al momento de calificar a los más de 1.500 personas que llegaron a demostrar su talento.

- Una temporada más de Nace una estrella, ¿qué significa para usted este programa?

Es muy especial porque yo entré a canal 7 gracias a Nace una Estrella en el 2012. Ese año, por recomendación de María Marta López (cantante y profesora en el programa), que llevaba varios años diciéndome que quería que entrara como profesor, pude ingresar. Yo trabajaba mucho con ella, cantando en varios lugares, y ella me decía que me encantaría ser el profesor. Así que finalmente entré en la tercera temporada, de 2012. Al año siguiente grabamos “El Ave María” (la versión de Teletica) y el resto es historia, la gente me conoció más masivamente. Es un programa al que le tengo mucho cariño. Después, volver como juez es una recompensa por toda esa carrera que he tenido.

- ¿Qué pasa por su mente cuando está ahí sentado y ve audicionar a jóvenes con la ilusión de ser cantantes, como usted también lo soñaba?

Me impresiona más la gente que ha perseguido un sueño por mucho tiempo. Yo lo hice por años, tenía una carrera, pero era menos conocida, menos masiva. Me impresiona ver a gente de lugares como Puntarenas que vienen y dicen: ‘Estoy un poco cansado’, por andar cantado en eventos pequeños y luego los escuchas cantar y te sorprenden, y uno dice: ‘¿Pero como yo no conocía esta voz?’, y es que esta cantante era desconocida a nivel nacional. Ahí es cuando me doy cuenta de que vale la pena dar la oportunidad de que todo el país los escuche.

También me sorprende ver a jóvenes con talento innato, como un adolescente que impresionó recientemente. Él decidió dedicarse a cantar con excelencia, eso me recordó a mí cuando era adolescente y dije: ‘Yo esto lo amo y quiero aprender a hacerlo de una manera excelente’.

Las primeras audiciones para la nueva temporada de Nace una estrella ya terminaron y ahora volverán a audicionar solo los que pasaron a la segunda ronda. (JOHN DURAN/John Durán)

- ¿En qué se enfoca como juez?

Mirá, aquí, como dice Edgar Silva, la zaranda es muy fina y aquí yo no me voy a los detalles, porque a como llega gente afinadísima, hay desafinadísima, que canta con el corazón o que no te mueve nada, entonces es como el primer filtro, no puedo ser muy exquisito, me voy a lo obvio, que básicamente es la afinación.

El criterio principal es la afinación y el uso de la voz. No tengo tiempo para corregir detalles técnicos complejos en un show de dos meses, así que busco voces que ya tengan un potencial cercano. También me importa que la voz emocione, que logre transmitir algo, aunque sea con nervios y a capela. Además, el programa es un show, la gente quiere ver buenos cantantes, y el público también merece ver talento. En cuanto a los detalles, me fijo en la afinación, que la voz no esté atrapada, y que logre emocionar.

Lo importante aquí no es el dinero, es la exposición. La plataforma que ofrece el programa es lo que realmente importa”. — Joaquín Yglesias, juez de Nace una estrella

- ¿Llegó a hacer una audición alguna vez?

Claro que he hecho audiciones, obviamente, sobre todo en mis inicios, cuando cantaba ópera, cuando cantaba con la Sinfónica Nacional, uno audicionaba mucho, en una época donde había una compañía lírica que hacía muchas audiciones, y una sinfónica que hacía muchas audiciones, entonces yo me acostumbré en aquel momento. Te estoy hablando de hace 20 años, a eso uno tiene que ir preparado fríamente, tu cabeza muy fría y tu corazón caliente.

Joaquín Yglesias inició siendo profesor de canto en Nace una estrella y ahora es juez. (JOHN DURAN/John Durán)

- ¿Qué les aconseja a los que van para la segunda audición?

No puedes ponerte nervioso, pero tampoco debes cantar como un robot. La expresión corporal es vital, muchos cantantes descuidan cómo se presentan y eso impacta en su audición. Tienes que proyectarte como una estrella, no solo como eres, sino como quieres ser. La apariencia también importa, no porque sea una cuestión de dinero, sino porque muestra cuán preparado estás para el programa.

- ¿Cómo ve la competencia en el programa al terminar las audiciones?

Hay mucha competencia, y es un reto encontrar variedad. Aunque tengamos diez grandes cantantes de rancheras, necesitamos diversidad de géneros, sino esto será un festival de rancheras. Entonces, necesitamos uno muy bueno en rock, uno muy bueno en rancheras, uno en balada, dos o tres comodines que le hagan a diferentes géneros, entonces eso también es un reto encontrarlo. Los que pasan, a menudo regresan a audicionar en otra temporada, porque quedan muy cerca, pero siempre hay que buscar el equilibrio entre talento y variedad de estilos.

Fotos de audiciones para el programa Nace Una Estrella de teletica en su sétima temporada. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

- ¿Será un juez estricto?

Para mí lo importante es lograr encontrar artistas que busquen la excelencia y que busquen siempre estar vigentes, siempre, por eso mis correcciones van enfocadas a la excelencia en el canto, aunque usted cante reguetón, yo lo voy a molestar con que usted cante y se le entienda, por ejemplo, porque una de las debilidades masivas a nivel mundial del reguetón es que no se entiende, no vamos a entrar en detalles con las letras, que mejor que no se entendieran, entonces al menos en mi caso, mi objetivo es mejorar, no bajar el nivel solo porque algo esté de moda.