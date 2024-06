Johanna Ortiz confirma, de una forma inesperada, que su corazón sí está roto

De la forma más inesperada, Johanna Ortiz habría confirmado que el rumor que se soltó hace unas semanas, sobre una crisis en su matrimonio que terminó con separación, es verdad.

A mediados de abril comenzó a andar el chisme de que Joha y Esteban Salazar se devolvieron los peluches a pocos meses de cumplir 10 años de casados.

Hasta el momento ni ella ni él han hablado públicamente del asunto; sin embargo, un nuevo indicio estaría confirmando el final de la relación.

A Johanna Ortiz y a Esteban Salazar se les vio mucho tiempo disfrutando juntos y enamorados en algunas actividades faranduleras. (Instagram)

Joha se puso a responder el jueguito del momento en Instagram, de elegir entre dos emoticones con cuál se identifica más.

Por ejemplo, la guapa presentadora de televisión seleccionó que le gustan más los perros que los gatos y que prefiere más el sol que el frío.

Lo curioso del ejercicio de la expresentadora de Repretel y ¡Opa! está en la parte sentimental, cuyas opciones eran el emoticón del corazón rojo (de estar enamorado y feliz) y el del corazón vendado (en señal de lastimado y triste).

¿Adivinen cuál eligió Joha? La guapa se inclinó por el corazón vendado, lo que evidencia lo lastimado que está su corazón tras, al parecer, dejarse de Esteban.

No es la primera vez que la exparticipante de Dancing with the Stars tira una pista de que su historia de amor con el empresario e instructor de yoga se terminó.

Johanna Ortiz habría confirmado, con este mensaje, la crisis en su matrimonio. (Instagram)

A mediados de mayo, ella le echó más leña al fuego con una publicación que hizo en Instagram, la cual decía: “Sacando valentía entre tantos miedos”.

El mensaje se llenó de muchas reacciones, incluso de famositicos, quienes la abrazaron frente a la situación que la tenía así.

Joha y Esteban se casaron el 6 de diciembre del 2014 y el 20 de setiembre del 2019 le dieron la bienvenida a su hijita Aura, que cumplirá cinco añitos.

