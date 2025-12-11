Johanna Ortiz pasa por un momento de su vida que jamás olvidará

Johanna Ortiz pasa por un momento de su vida que la marcará para siempre, pues representa el primer gran triunfo académico de la persona que más ama en el mundo.

La presentadora y modelo compartió con sus miles de seguidores la felicidad que vive, aunque reconoce que las emociones están a flor de piel.

LEA MÁS: Johanna Ortiz abrió debate al tocar un tema que a muchos les cuesta superar

Ortiz está muy feliz y agradecida porque su hijita Aura Salazar se graduó del kínder, una etapa que la tiene especialmente sensible porque se trata de un logro enorme para la niña de apenas seis añitos.

Johanna Ortiz vive un momento que la marcará para siempre. Fotografía: Instagram Johanna Ortiz. (Instagram/Instagram)

Joha mezcla felicidad y nostalgia

“¡Qué momento!”, expresó Joha en redes con dos emoticones que insinúan que, pese a estar muy feliz y agradecida, también está nostálgica… muy posiblemente por lo rápido que está creciendo su pequeña.

“¡Qué lindo se siente ver a mi pequeñita concluir esta etapa!”, agregó la risueña exparticipante de Dancing with the Stars, quien vive por primera vez una graduación así, ya que Auris —como le dice— es su única hija hasta ahora.

LEA MÁS: Johanna Ortiz salió embarrada en una bronca de infidelidad en la que ella no tiene nada qué ver

La presentadora empatizó con otras familias que celebran logros similares

Johanna mencionó que lo que ella siente le permite entender perfectamente a todas las personas que atraviesan un momento similar.

“No me puedo ni imaginar lo que también andan sintiendo los que sus peques se graduaron de escuela, colegio y universidad. Felicidades a todas esas familias”, destacó Joha.

Johanna Ortiz celebró con hermosas fotos la graduación de su hijita Aura. Fotografía: Instagram Johanna Ortiz. (Instagram/Instagram)

La celebración fue emotiva y llena de recuerdos

Joha acompañó su mensaje con fotos y videos de la graduación de Aura, quien nació de la relación que Ortiz tuvo con Esteban Salazar, de quien se divorció el año pasado luego de casi 10 años de matrimonio.

LEA MÁS: Johanna Ortiz abrió su corazón para hablar sobre ella de la forma más honesta que pudo