Johanna Ortiz pasó cuatro días sin poder hablar ni con su hija, ¿por qué lo hizo?

Johanna Ortiz a mediados de julio previo a entrar en silencio en el retiro que hizo en un hotel bastante exótico ubicado a las faldas del cerro Chirripó. (Cortesía)

Hace casi un mes, mientras Johanna Ortiz estaba en un silencio voluntario y profundo de varios días, la gente comenzó a hablar más de la cuenta en redes movida por la curiosidad de lo que estaba haciendo la expresentadora de televisión.

Joha había contado horas antes en su Instagram que le iba a dar un regalito a su mente y su alma a través de un retiro de silencio que haría, y eso despertó mucho interés en sus seguidores, que comenzaron a hablar del tema.

La guapa creadora de contenido e influenciadora comunicó lo que haría como para justificar su ausencia de las redes por ese tiempo, luego del bullicio que generó la noticia de su divorcio que ella misma confirmó 10 días antes.

El retiro de silencio que hizo la exparticipante de Dancing with the Stars a finales de julio fue el tercero que ha hecho desde el 2019, cuando se estrenó en este relajante y desafiante ejercicio, según contó a La Teja.

Ortiz compartió hace unos días con este medio, información muy interesante sobre cómo es un retiro de silencio, qué se hace y qué no se hace, y cómo se manifiestan sus beneficios en la salud mental y espiritual.

Mencionó que le gusta hacer este curso cuando siente que está muy desconectada de sí misma y necesita resetearse para buscar paz, calma y serenidad en cuerpo, mente y alma; bienestar que se pudo ver alterado con su separación tras 10 años de casada.

“El retiro de silencio es un curso que organiza la fundación El arte de vivir. Me gusta hacerlo cuando siento que necesito algo así como un reseteo, un espacio para calmar la mente, desconectarme de la tecnología, de todo y de entrar en contacto con la naturaleza. En ese espacio encontré una manera muy bonita de conectarme conmigo misma y en un lugar muy especial”, afirmó Joha.

El retiro, dijo, se realiza en un hotel ubicado en las faldas del cerro Chirripó, una zona montañosa, rodeada de naturaleza, ríos.

“Son como cabañitas y en la zona hace un friíto muy rico. Ahí todo está hecho para que uno viva realmente una experiencia de desconexión con uno y de conexión con la naturaleza. Todo está hecho de una manera en que uno se sienta en paz, en calma, en armonía, mucho bienestar”, destacó.

Johanna Ortiz contó que el retiro de silencio era un regalo a su alma y mente. (Instagram)

Johanna Ortiz hizo silencio por cuatro días y tres noches

Joha detalló que el retiro que ella hizo empezó un jueves y terminó domingo; es decir, pasó cuatro días y tres noches sin hablar con absolutamente nadie; ni con ella misma, ni con su hija Aura que dejó muy bien cuidada.

“En el retiro hay una rutina de dormirse y levantarse temprano, de comer vegano, no tomar café ni ningún estimulante como el ajo o la cebolla. Todo está pensado para que uno se haga una limpia, una desintoxicación de adentro hacia afuera”, destacó.

Sobre lo anterior, Joha confesó que lo más desafiante para ella ha sido no tomar café durante ese tiempo. El otro tema difícil de estar ahí es el de su hijita de 4 añitos.

“Hay un momento en el que uno como que se siente raro porque no se puede hablar, pero las tres veces que lo he hecho me ha ido bien y no me ha parecido difícil porque además uno lo está haciendo intencional. En mi caso, he cumplido al cien por ciento, no he hecho trampa en todas las veces que he ido. Es superlindo y superrico”, subrayó.

Johanna Ortiz dijo que una de las cosas más desafiantes del retiro de silencio fue desconectarse de su hija durante los cuatro días de la actividad. (Cortesía)

Johanna Ortiz detalla lo que se hace en un retiro de silencio

Johanna mencionó que una vez que los instructores anuncian que se entra en silencio, nadie habla nada durante el retiro, ni siquiera pueden hacer gestos, leer libros o escribir.

“Son retiros que se hacen en grupos pero uno comparte poco con la gente, prácticamente al principio y al final porque la mayoría del tiempo uno está en silencio. En mi caso fueron cuatro días y tres noches. Y cuando uno entra en silencio, no se habla nada, ni siquiera señas, nada, nada, porque la idea es no comunicarse para que todos los pensamientos y conversaciones que uno tenga sea con uno mismo.

“También tratando como de calmar la mente, porque por más que uno no quiera muchas veces está con pensamientos planeando cosas del futuro o pensando en algo del pasado y la idea es estar en el presente con los ejercicios, con las meditaciones, con las respiraciones. No se habla, no se lee libros, no se escribe… De verdad que es estar viviendo el presente”, explicó.

Durante los días del retiro, hay algunas actividades grupales como sesiones de yoga, caminatas en la naturaleza y hasta ayudan con cosas del hotel como limpiar el comedor o lavar los trastes.

Tras el retiro, hay una liberación y una paz total. “Uno se siente más en paz, en calma y con la mente más creativa, más lúcida. Quedás con una energía diferente para continuar con tu vida con el trajín de siempre”, aseguró Johanna.

En cuanto a precios, dijo que el curso ronda los 120 mil colones, pero a eso hay que sumarle los gastos de hospedaje y de alimentación en el hotel.

“Yo lo recomiendo demasiado”, finalizó.