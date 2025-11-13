Johanna Solano compartió una imagen con sus “niños” que la hizo viajar a su infancia

La presentadora de Nace una estrella, Johanna Solano, conmovió a sus seguidores con una publicación que hizo en su cuenta de Instagram llena de nostalgia y ternura.

La guapa compartió una fotografía en la que aparecen todos sus perros (tiene seis) —e incluso su famoso cabrito Pedro— descansando juntos sobre unas sábanas en el suelo.

Johanna Solano y su cabro Pedrito

Para cualquiera es un simple momento; sin embargo, a ella la hizo viajar en el tiempo y recordar su infancia junto a su mamá, doña Ileana López.

“Hoy se lavaron sillones en casa y están afuera secándose… Eso no tiene nada de especial. Lo especial lo sentí cuando tomé una foto de este momento con mis niños y recordé cuando mami ponía los colchones en la sala frente al único tele cuando estábamos pequeñitos”, escribió Johanna.

Johanna Solano no tiene hijos aún, pero sus mascotas son como si lo fueran, pues las chinea mucho. (Instagram/Instagram)

Gran nostalgia

La también exmiss Costa Rica contó que esos detalles le despertaron una gran nostalgia, porque le recordaron cómo su madre, a pesar de las dificultades, siempre buscaba la forma de crear instantes felices.

“Con esas pequeñeces se esforzaba en unirnos en momentos como ese, que sin querer nos siguen marcando”, agregó.

Johanna Solano tiene su casa rodeadas de mascotas. (redes/Instagram)

Joha cerró su mensaje con una reflexión que de seguro tocó más de un corazón.

“Yo no recuerdo si tenía buenos pantalones, camisas o juguetes, pero sí recuerdo cada momento que, sin necesidad de ningún presupuesto, nos enseñó a mantenernos unidos”, escribió.

La triatlonista no tiene hijos aún con su pareja; sin embargo, sus perros y ahora el cabrito son como si lo fueran.