Johanna Solano reveló cómo es su vida teniendo seis perros y un cabro y señaló al más travieso

La exreina de belleza sorprendió a sus seguidores al mostrar una de las ocurrencias de su mascota y dejó claro que en su hogar siempre hay espacio para alguna travesura. (redes/Instagram)

Johanna Solano suele compartir con sus seguidores algunos momentos de su vida cotidiana, pero esta vez dejó claro que en su casa las cosas no son tan tranquilas como muchos podrían imaginar.

La exreina de belleza publicó una historia en Instagram en la que mostró a su cabro Pedro haciendo de las suyas, nada menos que subido en una mesa de vidrio.

La escena le sirvió para explicar, entre risas, que detrás de sus publicaciones sobre trabajo, entrenamientos, alimentación y rutinas diarias, también hay ocurrencias bastante particulares de sus mascotas.

Pedro la mascota de Johanna Solano (Instagram/Instagram)

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“Ustedes me ven muy normal, todos los días, trabajando, entrenando, comiendo, compartiendo comidas, rutina, pero nada en esta casa es normal”, comentó Solano mientras enseñaba la travesura de Pedro.

Johanna Solano aseguró que, pese al trabajo que implican sus mascotas, no cambiaría esa vida.

No es la primera vez que Johanna comparte las ocurrencias de su querido cabro, quien se ha convertido en uno de los protagonistas de sus publicaciones y también se ha ganado el cariño de sus seguidores.

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Johanna Solano contó cómo es vivir con seis perros

La relación de la exreina de belleza con los animales es bien conocida por quienes siguen sus redes sociales. De hecho, en otras ocasiones ha hablado de lo que significa tener seis perros en casa y de las responsabilidades que implica cuidarlos.

Aunque reconoce que no siempre es sencillo, también ha dejado claro que sus mascotas son una parte fundamental de su vida.

“Vean, con todo y lo que los amo, vivir con 6 perros no es nada fácil. Es muy chiva, muy vacilón, es bonito, pero no es fácil”, dijo en su momento.

Y aunque las travesuras de Pedro y las responsabilidades de cuidar a tantos animales le den más de un dolor de cabeza, Solano tiene claro que no cambiaría esa compañía por nada en el mundo.