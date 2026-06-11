Johanna Solano se cansó de los “likes” en redes y tomó decisión que le cambió la vida

Johanna Solano reveló este miércoles que desde hace tiempo tomó la decisión de dejar de vivir pendiente de los “likes” en redes sociales.

La modelo, deportista y exreina de belleza contó eso porque encontró un video guardado en sus borradores que grabó hace unas semanas cuando fue tendencia y decidió compartirlo, aunque ya hubiera pasado de moda.

Johanna Solano asistió el viernes pasado a la Gala Dorada de Miss Universe Costa Rica. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En la grabación, la guapa aparece disfrutando en la playa junto a su hermano Sergio y su mamá, doña Ileana López.

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“Me tropecé con este video en mis borradores, grabado hace varias semanas cuando era un ‘trend’, y aunque ya haya pasado es un momento que no quiero olvidar y por eso lo comparto”, escribió.

La confesión de Johanna Solano

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la confesión que hizo después sobre su relación actual con las redes sociales.

“Hace tiempo que dejé de perseguir ‘likes’, amo grabar momentos para simplemente recordarlos y revivirlos más allá de compartirlo todo o esperar aprobación y debo de decir: ¡qué liberación!”, expresó.

El video que dio pie a la revelación de Johanna Solano

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La también presentadora aseguró que ese cambio la ha hecho sentirse mejor consigo misma.

“Lo siento todo más simple, más real, más liviano. Así que a partir de ahora no esperen mucha producción”, concluyó.

Curiosamente Solano es una de las figuras con más seguidores en redes sociales en Costa Rica; solo en Instagram, la guapa exmiss Costa Rica tiene más de 640 mil seguidores.