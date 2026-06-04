Johanna Solano terminó con el corazón roto tras la muerte de un animalito al que intentó salvar

El gran amor que Johanna Solano siente por los animales quedó evidenciado una vez más en las últimas horas, aunque esta vez la historia tuvo un desenlace que la dejó con el corazón roto.

La modelo, deportista y exreina de belleza compartió con sus seguidores la triste noticia de la muerte de un pollito al que intentó ayudar y cuidar durante sus últimas horas de vida.

Johanna Solano es una fiel defensora de los animales. En la foto con su amado cabrito Pedro. Fotografía: Instagram Johanna Solano. (JS /JS)

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Johanna Solano hizo todo lo posible por salvar al pollito

Miss Costa Rica 2011 sorprendió en las últimas horas al mostrar en sus redes sociales a un pequeño pollito que había llegado a sus manos en circunstancias que no detalló.

Fiel a su amor por los animales, la guapa se encargó de brindarle atención y cuidados, tal como suele hacerlo con sus perros y con su querido cabrito Pedro.

Incluso, antes de acostarse a dormir este miércoles, compartió una historia de Instagram en la que mostraba al animalito mientras le daba abrigo y vigilancia constante.

“Rezando para que pase la noche”, escribió al publicar una fotografía del pollito.

Johanna Solano compartió esta foto de los cuidados que le estaba dando al pollito. Fotografía: Instagram Johanna Solano. (Instagram/Instagram)

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El triste desenlace ocurrió en la noche

Sin embargo, pese a todos los esfuerzos que realizó para ayudarlo, la mañana de este jueves la modelo confirmó que el ave no logró sobrevivir.

“Ya me había acostado a dormir, pero decidí ir a revisarlo una última vez. Y ya estaba quedándose sin aire. Murió en mis manos”, narró la también deportista.

Un mensaje que reflejó el dolor de Johanna Solano

Tras comunicar la muerte del pollito, la exreina de belleza compartió una reflexión que dejó ver cuánto la afectó la situación.

“Me duele por él y por todos los pollos que nunca sabrán lo que es vivir en libertad hasta envejecer”, manifestó.

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La publicación estuvo acompañada de emoticones de corazones rotos y caras tristes, reflejando el golpe emocional que le provocó la pérdida del animalito.

Johanna Solano evidenció el gran dolor que le dejó la muerte del pollito en este mensaje. Fotografía: Instagram Johanna Solano. (Instagram/Instagram)

A lo largo de los años, Joha ha demostrado en numerosas ocasiones su cariño por los animales y su interés por promover su bienestar.

Por eso, la muerte de este pollito terminó convirtiéndose en una experiencia dolorosa y triste para ella.