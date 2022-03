Johanna Villalobos da su versión sobre sorpresiva salida de Vox FM

Johanna Villalobos tiene año y medio con su podcast. Foto: Cortesía

La locutora Johanna Villalobos da su versión sobre la sorpresiva salida de la emisora Vox F.M.

La macha, que tiene un podcast con su nombre, aseguró que decidió dejar el espacio porque sentía que cumplió un ciclo.

“En Grupo Radiofónico Omega fue un trabajo que me sacó de mi zona de confort porque nunca había trabajado en un Morning show, me gustó mucho pero también llegué a darme cuenta que me estaba incomodando esa comodidad. Poco a poco me fui dando cuenta que quería trabajar en lo mío, no era que el programa no me llenaba, lo hizo casi dos años, pero uno no se puede quedar quieto”, señaló.

Ella le deseo lo mejor a los locutores que llegan, pero siente que ya no calzaba en el programa.

Aseguró que no siente que sea una persona que crea roncha.

“No me considero una persona polémica simplemente soy una mujer que le gusta hablar de temas que incomodan a los hombres, a la sociedad y a las mismas mujeres”, dijo.

