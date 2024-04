Johnny López celebró uno de los días más importantes en su vida

Los días importantes se celebran, Johnny López lo sabe y por eso así lo hizo el pasado 5 de abril cuando festejó un aniversario muy especial para él.

Ese día, el periodista de Teletica cumpleaños de trabajar en canal 7, una oportunidad que él agradece por todo lo que le ha permitido hacer.

04/04/2019. Concepción, San Isidro, Heredia, Costa Rica. Entrevista con el periodista Johnny López. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal (Alejandro Gamboa Madrigal)

Johnny cumplió este 2024, trece años de bretear en la televisora del trencito, donde presenta el programa Más que noticias. Ahí también es reportero.

Los trece años en Teletica, la pareja de Marcelo Castro los celebró compartiendo la misma publicación del 2023, en la que reconoció lo especiales que son todos sus 5 de abril.

“El 5 de abril siempre será una fecha muy especial en mi vida”, afirmó López, quien cataloga su paso por esa empresa como una aventura.

“Una experiencia que sin duda ha cambiado mi vida. La he disfrutado tanto que no me he dado cuenta en qué momento pasó el tiempo. Feliz y agradecido con Dios por darme esta linda oportunidad”, agregó en su mensaje del 2023, el mismo que compartió un año después.

LEA MÁS: Tomatón se ganó el corazón de los oyentes en el programa Pelando el ojo

En canal 7, Johnny ha alcanzado mucha popularidad, lo que le dio pie a abrir sus negocios de nachos que lo han impulsado como empresario.

Asimismo, su fama lo ha convertido en blanco de marcas de vehículos, tecnología y otras que lo tienen bien surtido de productos que él promociona en sus redes.