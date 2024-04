Tomatón se ganó el corazón de los oyentes en el programa Pelando el ojo

Glen Montero González, mejor conocido como Tomatón, tiene su sección de consejos de amor los viernes.

Glen Montero es el controlista o encargado de sonido del programa “Pelando el ojo”, pero para los oyentes es “Tomatón corazón, la panza del amor”.

Este sonidista de radio Monumental se ha ganado un lugar en el espacio humorístico de Norval Calvo, gracias a su carisma, personalidad y porque también se apunta al vacilón.

Él es el encargado de darle consejos de amor a los oyentes, aunque tiene mucho tiempo de no tener pareja y más bien han intentado buscarle una.

Conozca un poco más de este vecino de Desamparados, de 42 años, quien dice que no se ve fuera de una cabina de transmisión.

- ¿Cómo inició en radio?

Inicié en el año 2000 en Radio Cadena Fundación, en Desamparados, con radio Libertad y desde ahí tengo ya sumo 24 años en radio. Después de ahí brinqué, por medio de Fabio Escalante (periodista deportivo) a radio Heredia en el 2005, donde estuve hasta el 2011. Pero tuve un lapso ahí como de ocho meses, le puse la renuncia a Fabio porque me salió una opción en F.M. en la desaparecida emisora Mega Deportes (107.1 F.M.), que ahora es radio Actual, y solo duraron como seis meses y tuvieron que devolver todo, estuve un mes sin salario, y Fabio me jala para Central de Radios, porque había salido una opción en Reloj solo los fines de semana.

En radio Libertad fue donde empezó a dar sus primeros pasos en una cabina.

- ¿Cuándo da ese salto a Monumental?

Estuve cuatro meses en Reloj porque se dio una reestructuración en radio Monumental y necesitaban un controlista los fines de semana para deportes y como yo ya había trabajado con Fabio (quien fue el director de deportes de radio Monumental) me pasaron. Eso fue como el premio mayor porque mi debut fue haciéndole controles a Mario McGregor en una eliminatoria para Sudáfrica 2010, nunca se me olvida fue en febrero 2008, perdimos 5 a 2 ese partido contra Honduras.

Estuve como un año trabajando solo los fines de semana en Monumental y entre semana trabajaba en radio Heredia (hasta el 2011). La salud me la aplicó, caí con diabetes, el 30 de enero de 2011 estando en una transmisión para Monumental convulsioné y llegué con altos parámetros del azúcar al hospital y estuve inducido por un coma, fue cuando decidí seguir solo con Monumental los fines de semana porque ya no podía más y hablé con Fabio.

- Es decir, le debe bastante a Fabio Escalante, ¿cómo se conocieron?

Un amigo en común le dijo que ahí estaba yo cuando arrancó con radio Heredia y necesitaba operadores de audio. Yo le puedo decir que a Fabio le debo mucho, así como a Norval (Calvo), para mí los dos son grandes personas.

LEA MÁS: Katherinne González: “Hablar del cuerpo ajeno y ofender por redes sociales tiene que cambiar ya”

El periodista Fabio Escalante (blanco) ha sido su gran amigo por años.

- ¿Cuándo se convierte en controlista de Pelando el ojo?

Cuando entré a Monumental fue como ‘backup’ (comodín) y en una oportunidad mi compañero César Salas faltó y me llamaron para que fuera a cubrirlo, y ahí fue cuando me bautiza Froilán Bolaños (q.d.D.g) como Tomatón. Cuando eso no estaba canal 2 y Norval presenta a todos y dice: ‘y en controles está Glen Montero que viene rojo como un tomate (por la camisa)’ y en eso dice Froilán: ‘nombres, eso no es un tomate, eso es un tomatón’ y desde ahí quedé como Tomatón.

En el 2013 mi compañero César renuncia y otro compañero llamado Cristian Aguilera, conocido como Zuko, agarró el programa por año y medio hasta que falleció debido a un problema de salud, por lo que desde el 2015 soy el operador de Pelando el ojo.

Glen dice estar muy feliz y entusiasmado con su nuevo rol como profesor universitario.

- ¿Cómo recuerda que nació su sección “Tomatón, la panza del amor”?

En una tarde de café, en la sala del grupo de Pelando el ojo alguien dijo: “solo falta que Tomatón tenga una sección” y Norval respondió: ‘usted sabe que no es mala idea”. Al día siguiente me dice: “Tomatón, mañana empieza la sección. Usted va a dar consejos de amor”, y yo: ‘Hay que desarrollar algún tema, le paso una lista de temas”, y él: “no, no, recibimos llamadas de los oyentes”. Y yo le pregunté: “¿y qué contesto?” y me dice: “tiene tres opciones, lo saca por lógica, sáquelo por vivencia personal y tres sea usted, sáquela del estadio” y ya tenemos un año desde que eso pasó.

El humorista Froilán Bolaños, fallecido en 2009, fue quien le puso el apodo de "Tomatón".

- ¿Es cierto que anda en busca de pareja?

Hasta un casting hicieron para buscarme novia. Yo no tengo pareja, estoy soltero y vivo solo. Y se pusieron a joder con eso y llegaron varias mujeres a la emisora. Se inscribieron 18 mujeres y dos hombres y sigo soltero (risas). Salí con las dos finalistas al cine, pero era parte del chingue.

- ¿Ha estado enamorado?

Sí, por supuesto. Tuve mi pareja y tengo ratillo de estar solo porque me he enfocado más en la radio, en el tema de salud y no solo en Monumental trabajo, actualmente estoy dando clases en la Universidad Latina de audiología y controles, producción radiofónica y aparte de eso, trabajo con una productora de un torneo de liga menor.

Sus pasatiempos Adiós panza Tiene un hermano futbolista Le encanta cocinar, aunque aprende a hacer platillos viendo videos por YouTube y le gusta salir de viaje o ir a la playa o la montaña. Hace poco más de un año pesaba 116 kilos y ya bajó 18 kilos desde que vive solo, por eso vacila que la panza del amor se le está yendo. Su medio hermano es el futbolista Mauricio Montero, quien jugó con Cartago, Alajuelense, Guadalupe.