Johnny López tiene a su abuelita hospitalizada y esto es lo que más le preocupa

El periodista Johnny López ha pasado los últimos días entre los pasillos de canal 7 y los del hospital San Juan de Dios.

Desde antes de Semana Santa su abuela materna está hospitalizada y luego de varios días de espera, este miércoles por fin la operaron.

Johnny López, presentador de Más que noticias, se la ha pasado metido en el hospital. (Instagram/Instagram)

El presentador de Más que noticias y Sábado feliz explicó que, aunque han sido horas de mucha preocupación, también han recibido un enorme respaldo, pues desde que lo hizo público no ha dejado de recibir muestras de cariño y buenos deseos para la familia.

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Sobre el estado de su abuela, de 90 años, detalló que el procedimiento, que duró cerca de tres horas, no curará la enfermedad que padece (la cual no reveló), pero que sí representa una mejora importante para su salud.

“Si bien es cierto que no le va a curar la enfermedad, sí le va a dar un poco más de calidad de vida y la posibilidad de salir del hospital”, explicó.

Afortunadamente, el procedimiento médico salió muy bien y este miércoles por la noche puedo ir a visitarla y confirmar que está bien.

Una preocupación más

Sin embargo, hay un detalle que los tiene especialmente sensibles, como es la separación de sus abuelos, pues su abuelo, de la misma edad, aún está con vida.

“Mi abuela y mi abuelito han pasado toda una vida juntos, entonces estar separados ahorita es una de las cosas que más nos preocupa como familia”, confesó.

Johnny López es uno de los presentadores de Sábado feliz, de canal 7. (redes/Instagram)

Según relató, su abuelo también está sufriendo la ausencia de este pilar en su familia, por lo que no deja de pensar en él también.

“Abuelo está superchineado por mis tías, primos y demás, pero no tiene a la abuela cerca. En estos días que han estado separados, esa es una de las cosas que más nos duele”, añadió.

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En medio de la prueba, López aseguró que han encontrado fortaleza en la fe y que esta situación los ha unido más como familia.

Incluso, reconoció que esta experiencia le ha dejado grandes enseñanzas a nivel personal.

“Me ha hecho madurar, crecer y entender que la vida no es solo intentar ser feliz uno mismo, sino tratar de darles felicidad a los demás”, mencionó.

A Johnny le ha tocado poner su mejor sonrisa frente a cámaras estos días sin que muchos hayan notado la preocupación y el dolor que lleva por dentro.