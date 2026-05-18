Jorge Madrigal presentó nueva denuncia ante SENASA por caso de perra que mató a la mascota de su novia

La vestuarista de Teletica Sandra Carvajal y su pareja Jorge Madrigal, locutor de 94.7 (redes/Instagram)

El locutor Jorge Madrigal, pareja sentimental de la vestuarista de Teletica Sandra Carvajal, volvió este lunes a las oficinas de Senasa para verificar cómo va la denuncia por el caso relacionado con la muerte de Gianni, la mascota de ambos, tras el ataque de una perra pitbull.

Madrigal contó que él también se presentó en la sede del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) de Barreal de Heredia, para interponer una denuncia por lo ocurrido, un día después que su novia hiciera lo mismo.

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El locutor Jorge Madrigal se encariñó montones con el perro de su pareja. (redes/Instagram)

Tras dos semanas de lo ocurrido y al no tener respuesta fue personalmente a la oficina para preguntar personalmente qué ha pasado.

“Mi denuncia la hice al día siguiente que Sandra interpuso la de ella. Sin embargo, me indicaron que ya le habían enviado un email a Sandra respecto de la denuncia. Sobre la mía no dijeron nada”, mencionó.

Siguen adelante

El locutor también explicó que el caso de ellos lo trasladaron a la sede principal de Heredia, por lo que ahora deberán acudir hasta ese lugar para solicitar formalmente copia de toda la documentación relacionada con el caso.

“Deberé ir ahí a buscar y solicitar copia del expediente, actas y demás documentos formales”, señaló.

Además del malestar por la falta de respuestas claras, Madrigal aseguró que algo que sigue preocupándolos es que, aparentemente, la vivienda donde ocurrió el ataque todavía no cuenta con medidas adicionales de protección.

Jorge Madrigal contó que el caso de Gianni ahora lo investigan en Senasa de Heredia centro. (redes/Instagram)

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Según dijo, tanto él como Sandra esperaban que los dueños del animal reforzaran el sitio para evitar que ocurra otra situación similar, algo que no ha ocurrido.

Este caso ha generado mucha sensibilidad entre los seguidores de la pareja, especialmente luego de que Sandra contara públicamente el dolor que significó perder a Gianni, su perrito adulto mayor.