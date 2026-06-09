Jorge Martínez tendrá doble motivo para celebrar con el inicio del Mundial

Jorge Martínez y Laura Brenes junto a su hija Sol. (redes/Instagram)

Jorge Martínez se prepara para uno de los retos profesionales más importantes del año con el inicio del Mundial 2026, pero también para una fecha que tendrá un enorme significado en su vida personal.

La periodista Laura Brenes, prometida del comunicador de Teletica Deportes, derritió las redes sociales al compartir una tierna imagen de Martínez junto a la pequeña Sol, la hija de ambos.

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En la fotografía se observa a la bebé durmiendo plácidamente mientras su papá se acerca para darle un beso, una escena que enterneció a sus seguidores. La publicación estuvo acompañada de un mensaje cargado de amor y reconocimiento para el trabajo que “Jota” realiza como padre.

“Casi 15 horas fuera por trabajo, pero nadie te quita el papá maravilloso que has sido en 11 meses”, escribió ella.

Laura Brenes, prometida de Jorge Martínez, mostró la realidad familiar que viven en días de Mundial. (redes/Instagram)

Las palabras de Laura llegan en un momento muy especial para la familia, puesto que este jueves arrancará el Mundial, evento que mantendrá muy ocupado a Martínez y al equipo de Teletica Deportes con las transmisiones y coberturas de la cita futbolística.

Sin embargo, esa misma fecha también marcará un momento inolvidable para el periodista deportivo, pues su hija llegará a su primer año de vida.

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Así que mientras millones de aficionados estarán deseando que pite el árbitro para celebrar con su selección favorita, Martínez también para poder hacerlo junto a su pequeña.