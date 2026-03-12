Jorge Vindas sorprendió a su esposa con un romántico gesto en televisión

El periodista y presentador Jorge Vindas sorprendió a su esposa Fiorella Mora con un romántico gesto en televisión costarricense que terminó derritiéndola y enamorándola todavía más.

Vindas estaba al aire presentando el noticiero Extra Noticias cuando decidió enviarle el detalle a Fio, con quien está a pocos días de cumplir dos años de matrimonio.

Jorge Vindas y Fiorella Mora se casaron en abril del 2024.

Un código secreto en plena transmisión

La historia detrás del gesto es aún más tierna.

Fiorella se encuentra enferma y le pidió a su esposo que, si podía, le enviara un “código secreto” frente a las cámaras, posiblemente para sentirse acompañada mientras convalece en casa.

El periodista, quien en el pasado trabajó en Repretel, no lo pensó dos veces y aceptó la petición de su esposa.

Así fue como durante la transmisión decidió “hablarle” a Fiorella con una señal que solo ella entendería.

El detalle de Jorge Vindas con su esposa en televisión nacional

El gesto que la derritió

La propia Fiorella contó después la historia en sus redes sociales, donde compartió la emoción que sintió al ver el detalle de su esposo.

“Le pedí un código secreto cuando saliera en vivo porque estoy enferma. Me hizo caso. ¿Algo más tierno? Te amo”, escribió.

Luego mostró la conversación que tuvo con Vindas antes del noticiero.

En ese chat, el periodista le confirmó que sí cumpliría con el gesto y que lo haría al inicio del programa.

El “código secreto” sería tocar su anillo de bodas frente a las cámaras.

Una señal solo para ella

Y así lo hizo.

Justo antes de darle el pase a una compañera durante la transmisión, Vindas tocó el dedo donde lleva su anillo de matrimonio y luego soltó una sonrisa pícara que conectó directamente con su esposa.