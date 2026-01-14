Jorge Vindas y Kristell Ruiz son los nuevos presentadores del renovado Extra Noticias

Grupo Extra anunció el relanzamiento de Extra Noticias, un noticiero completamente renovado a partir de enero con una propuesta editorial y visual alineada a los estándares actuales de la televisión informativa y las plataformas digitales.

El proyecto busca ofrecer contenidos más ágiles, claros y directos, pensados para una audiencia que consume información en distintos formatos y momentos del día.

Jorge Vindas había renunciado a Repretel en agosto de 2025 y ahora es la nueva cara del noticiero de Grupo Extra. (redes/Instagram)

Uno de los principales cambios es su nuevo set, que incorpora una escenografía contemporánea, pantallas de gran formato, iluminación inteligente y recursos gráficos de última generación.

Este relanzamiento también implica una transformación en el formato editorial del noticiero y también la incorporación de nuevos presentadores.

Se trata del periodista Jorge Vindas, con experiencia en televisión, radio y medios digitales, y quien formó parte de Repretel y Teletica, quien presenta el noticiero junto a Kristell Ruiz Freeman, periodista y productora audiovisual, quien estuvo en Repretel tiempo atrás.

Kristell Ruiz se dio a conocer por su faceta como modelo y participaciones en certámenes de belleza. (redes/Instagram)

Vindas renunció a Deportes Repretel en agosto anterior para dedicarse de lleno a sus negocios, pues tiene dos locales de comida, mientras que Kristell también es recordada por su participación en certámenes de belleza como Miss Universe Costa Rica.

El noticiero Extra Noticias se transmite de lunes a viernes a las 6 p.m., simultáneamente en redes sociales y en su sitio web.