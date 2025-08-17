Farándula

José Ricardo Carballo tenía una especialidad que dejaba impactado a cualquiera

José Ricardo Carballo falleció la madrugada de este sábado

Por Fabiola Montoya Salas
José Ricardo Carballo
Norval Calvo se pronunció ante la muerte de José Ricardo Carballo. Cortesía para LT (José Ricardo Carballo/José Ricardo Carballo)

José Ricardo Carballo, quien falleció la madrugada de este sábado, era conocido no solo por sus impecables imitaciones, sino también por una especialidad que sorprendía a todos.

José Ricardo Carballo
José Ricardo Carballo falleció este sábado. Cortesía para LT (José Ricardo Carballo/José Ricardo Carballo)

Carballo le dio una entrevista a este medio y nos había contado que cuando comenzó, las imitaciones que más hacía eran las de Medford, Óscar Arias, Abel Pacheco y Alexander Guimaraes, pero luego se abrió más y comenzó con personajes de cintas y series animadas.

“Hago shows con imitaciones de personajes del cine, de series animadas… Me gusta mucho y es una parte en la que me he especializado”, comentó en esa oportunidad.

Carballo tenía 42 años, era vecino de La Uruca, aparte de imitador era escritor y periodista y ya tenía cuatro libros publicados.

