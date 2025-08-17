José Ricardo Carballo tenía una especialidad que dejaba impactado a cualquiera

Norval Calvo se pronunció ante la muerte de José Ricardo Carballo. Cortesía para LT (José Ricardo Carballo/José Ricardo Carballo)

José Ricardo Carballo, quien falleció la madrugada de este sábado, era conocido no solo por sus impecables imitaciones, sino también por una especialidad que sorprendía a todos.

José Ricardo Carballo falleció este sábado. Cortesía para LT (José Ricardo Carballo/José Ricardo Carballo)

Carballo le dio una entrevista a este medio y nos había contado que cuando comenzó, las imitaciones que más hacía eran las de Medford, Óscar Arias, Abel Pacheco y Alexander Guimaraes, pero luego se abrió más y comenzó con personajes de cintas y series animadas.

LEA MÁS: Este fue el terrible accidente en que murió José Ricardo Carballo de Pelando el Ojo

“Hago shows con imitaciones de personajes del cine, de series animadas… Me gusta mucho y es una parte en la que me he especializado”, comentó en esa oportunidad.

LEA MÁS: Así fue la última publicación de José Ricardo Carballo, integrante de Pelando el ojo, en redes

Carballo tenía 42 años, era vecino de La Uruca, aparte de imitador era escritor y periodista y ya tenía cuatro libros publicados.