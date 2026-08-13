Joseph Arguedas no imaginó que aquello que le causaba regaños en el colegio hoy le daría aplausos

Joseph Arguedas, joven imitador de Pelando el ojo, jamás imaginó en el colegio donde terminaría de adulto. (redes/Instagram)

Hay recuerdos del colegio que uno guarda para reírse años después, pero el que encontró Joseph Arguedas tiene un detalle todavía más curioso: lo que antes le podía traer un regaño, hoy es parte de su trabajo.

El joven imitador, quien es uno de los integrantes más recientes del programa radial Pelando el Ojo, se encontró entre sus cosas con un documento de hace dos años que le recordó una particular etapa de su vida estudiantil.

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Y es que el joven alajuelense se encontró una boleta que le habían mandado en el colegio por “remedar” a los profesores.

“Hace dos años nos mandaron boleta en el colegio por imitar a los profesores”, escribió junto al recuerdo.

Joseph Arguedas jamás imaginó que por lo que lo regañaban en el colegio hoy más bien se lo aplauden. (redes/Instagram)

Sí, el mismo talento que en aquel momento le valió una llamada de atención, hoy le permite ganarse la vida haciendo reír a los demás y estar en uno de los programas más escuchados.

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Arguedas se incorporó el año pasado al programa de humor de Norval Calvo y desde entonces ha llamado la atención con sus imitaciones de conocidas figuras, entre ellas el maquillista Adán Chinchilla y el excandidato presidencial Álvaro Ramos.

Así que el muchachón puede decir que convirtió un regaño en una profesión.